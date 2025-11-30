La vía del tren, uno de los problemas para construir viviendas en el polígono de la Zona Franca de Cádiz

La operación de Navalips, en el inicio del acceso a la Zona Franca de Cádiz, puede ser el gran ejemplo a seguir en cuanto a la transformación física del polígono exterior de la Zona Franca, propiciando más vivienda. En el solar de la antigua fábrica de elementos náuticos, propiedad del Estado, junto a varias parcelas vecinas en manos de la iniciativa privada, se proyecta la construcción de 800 viviendas, mitad y mitad entre protegidas y de renta libre.

Junto a equipamientos y zonas verdes, esta actuación acumula ya varios años de gestión administrativa, con la perspectiva de adjudicar las primeras parcelas a lo largo del próximo año. Hay que tener en cuenta que son varios los propietarios privados que completan esta extensa manzana, cada uno con sus intereses económicos e inmobiliarios.

Este puede ser el principal ejemplo sobre cómo reordenar el resto del polígono exterior, unidos a la zona de equipamientos y nuevas industrias que es la Zona Base.

Frente a ello, se choca con la barrera que supone la rampa de acceso del tren al túnel ferroviario, que separa el polígono del barrio de Cortadura. Como no se ampliará el soterramiento, en el hipotético plan de ordenación habrá que incluir un nuevo diseño para mejorar la conexión entre ambas partes.