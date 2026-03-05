Las VI Olimpiadas Escolares de la Escuela Pública de Cádiz arrancan con un brillante desfile

Las VI Olimpiadas Escolares de la Escuela Pública de Cádiz, organizadas por el CEIP La Inmaculada, han arrancado este jueves con el desfile olímpico en el que se han dado cita los 14 centros participantes, y ha culminado en las instalaciones del colegio La Inmaculada en un acto inaugural con la presencia de las autoridades y la celebración de una convivencia-espectáculo. El pasacalle ha transitado por la avenida Periodista Beatriz Cienfuegos entre los cánticos de los alumnos/as participantes en el evento al ritmo de la batukada al 'País de las Olimpiadas'.

Los 14 centros participantes son: Gadir, Tierno Galván, Reyes Católicos, Campo del Sur, Santa Teresa, Carlos III, Celestino Mutis, Fermín Salvochea, Josefina Pascual, Juan Carlos Aragón, María Valle, San Felipe, San Rafael y La Inmaculada

A continuación, ya en las instalaciones del centro educativo sede del evento olímpico, ha tenido lugar el acto inaugural, conducido por el periodista Pedro Espinosa, y en el que se han dado cita autoridades de la ciudad como el alcalde Bruno García, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Jose Ángel Aparicio. Ambas autoridades, en su intervención han coincidido en la importancia de este evento para el desarrollo de valores como la convivencia y la cooperación, así como el fomento del deporte en el ámbito escolar y de la necesidad de apoyo a la escuela pública de la ciudad.

En el acto se han mencionado a las entidades y colaboradores que han participado de algún modo en la organización: CB Gades, Colegio de Médicos de Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz, Colegio de Enfermería, Club Natación Bahía de Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, IMD, Junta de Andalucía, Aromas de Medina, UCA, Flampa Gades, Boligrafiarte, Kinesfera, Club de Ajedrez El Alfil Invidente, ⁠Izquierda Unida, PSOE, Grabadores Curia, La Teta, Almudena Fernández Interiorismo y Horeca.

Durante el acto inaugural ha tenido lugar un espectáculo artístico a manos del centro artístico Kinesfera, centrado en danza, expresión corporal y creatividad. Tras la intervención de las autoridades señaladas se ha dado paso a uno de los momentos más emotivos del acto, en el que el alumnado del CEIP La Inmaculada ha interpretado el himno de las VI Olimpiadas Escolares, compuesto por David Márquez Mateo ‘Carapapa’, con arreglos musicales de Álvaro Lázaro Bruzón. Simultáneamente ha tenido lugar el izado de la bandera olímpica, símbolo de unidad, respeto, cooperación y juego limpio.

A continuación, ha tomado la palabra Daniel Borrego, director del CEIP La Inmaculada que ha destacado la importancia de este encuentro lúdico deportivo para el centro educativo y para la educación pública en general, así como los valores que esta promueve. Seguidamente se ha realizado el encendido del pebetero olímpico por parte de la regatista gaditana y campeona de Europa Sol López.

Fin de semana de competiciones y valores deportivos

Las competiciones se desarrollarán desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de marzo, con pruebas deportivas adaptadas a las diferentes edades, desde los 2 años para la Educación Infantil de 1º ciclo hasta 6º de Primaria.

Esta cita deportiva y educativa, ya consolidada en la ciudad de Cádiz como un referente de convivencia, inclusión y fomento de hábitos saludables, presenta en esta edición importantes novedades. La más destacada es la ampliación de las categorías participantes, con la creación de la nueva categoría Pañales, dirigida al alumnado de Educación Infantil de Primer Ciclo escolarizados en centros de Educación Infantil, lo que tradicionalmente se conoce como guarderías. De este modo, las Olimpiadas amplían su alcance y permiten la participación de niños y niñas desde edades aún más tempranas, sumándose a las categorías ya existentes desde Infantil hasta el tercer ciclo de Primaria.

Otra de las novedades de esta edición es la celebración el domingo 8 de marzo de una sesión de Fit Dance en el patio del colegio, que viene a sustituir a la tradicional carrera solidaria. El evento concluirá el domingo 8 de marzo, entre las 17:00 y las 19:00 horas, con la ceremonia de clausura que incluirá entrega de medallas, discurso de cierre, arriado de la bandera, apagado de la antorcha olímpica y traspaso de la bandera olímpica al nuevo equipo organizador.

Fácil acceso a las instalaciones

Con motivo del evento deportivo, y con el objetivo de facilitar el acceso al CEIP La Inmaculada, desde el Ayuntamiento de Cádiz se ha reforzadola línea de 1 de autobuses urbanos durante la celebración de estas VI Olimpiadas Escolares, cuya parada final se establece en el citado centro, tal y como sucede en los días lectivos para el acceso del alumnado. Asimismo en las inmediaciones del complejo escolar se encuentra el apeadero de Cortadura con paradas tanto del tren de cercanías, como del Transbahía. Por otra parte, para aquellos que decidan emplear su vehículo particular, el recinto cuenta con dos amplias bolsas de aparcamiento que facilitan el acceso a las instalaciones educativas.

Una apuesta por la Escuela Pública

Con motivo de la celebración de las VI Olimpiadas Escolares de la Escuela Pública de Cádiz, desde el AMPA del CEIP La Inmaculada pone en valor el papel fundamental que desempeña la escuela pública en nuestra ciudad. “Los centros educativos públicos son espacios de convivencia, igualdad de oportunidades e inclusión, donde se forman no sólo estudiantes, sino también ciudadanos comprometidos con su entorno”, destacan desde el AMPA.