El cada vez más precario estado de la balaustrada del foso de Puerta Tierra en Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz está inmerso en un proyecto de remodelación del foso del Pelícano, a pie de la muralla del frente de Puerta Tierra. La instalación de juegos infantiles y juveniles se está viendo acompañado por el arreglo de este espacio que lleva años sin apenas atención municipal. Se están instalando mesas para poder comer en la zona, bancos, nuevas zonas verdes así como se están reparando las escaleras que conectan con la Avenida, entre otras mejoras.

Todos estos trabajos contrastan con el cada vez peor estado de mantenimiento en el que se encuentra buena parte de la balaustrada de este recinto. Ya hace unos años se instaló una estructura de hierro para evitar la caída de un pequeño tramo de este mirador, que aún no se ha arreglado. El paso del tiempo, y la falta de inversiones en este conjunto que en los años 40 del pasado siglo fue declarado Monumento Nacional y ahora es un Bien de Interés Cultural, está provocando el deterioro de buena parte este equipamiento, hasta el punto que hay zonas de evidente riesgo de caída, como se refleja en la fotografía que acompaña esta información.

Por parte municipal hay prevista una inversión de unos 4 millones de euros. La Universidad de Cádiz realizará un estudio sobre el estado de todo el frente de Puerta Tierra, utilizando incluso imágenes de un dron, para así poder planificar las obras de rehabilitación. La intención municipal es priorizar los trabajos en los dos fosos por el mal estado de ambos.