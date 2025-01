A ver si Bruno García tiene valor de exigir la tasa turística

El secretario general del PSOE de Cádiz, José Ramón Ortega, ha lamentado la falta de compromiso del equipo de gobierno municipal con la vivienda en Cádiz, coincidiendo con la próxima visita del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, al Ayuntamiento para la firma de un convenio en materia de viviendas turísticas. Ortega ha señalado que es “inadmisible” que, en un tema tan crucial para nuestra ciudad como la vivienda, “el Ayuntamiento siga arrastrando los pies y demostrando una absoluta falta de interés y valentía política”.

Ortega ha recordado que el PP votó en contra de la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que actualmente limita las viviendas turísticas, especialmente en el casco histórico y que, ahora no están tomando medidas para impedir la concesión de nuevas licencias turísticas en toda la ciudad, ni está aumentando los medios humanos para luchar contras las viviendas turísticas ilegales, lo que agrava la situación del mercado de alquiler. “El alcalde no solo no toma medidas desde el ámbito local, sino que tampoco tiene el valor de exigir a la Junta que aplique la Ley Estatal de Vivienda para declarar Cádiz como zona tensionada, algo fundamental para controlar la subida de los alquileres que asfixia a los gaditanos”, ha añadido.

El José Ramón Ortega también ha criticado la negativa del alcalde a reclamar la tasa turística a la Junta de Andalucía, una medida que podría reportar importantes ingresos a la ciudad y que tendría un escenario idóneo para ser abordada durante la visita del consejero de Turismo.

Además, el secretario general del PSOE local ha señalado que incluso medidas necesarias que el Partido Popular intenta ahora apropiarse, como que las viviendas turísticas paguen el agua al precio comercial, son en realidad propuestas planteadas por el PSOE, y que el equipo de gobierno del PP no se atrevió a rechazar. “Es una prueba más de la falta de iniciativa y del oportunismo político del actual gobierno municipal”, ha afirmado.

En cuanto a la construcción de nuevas viviendas, Ortega ha subrayado que “el actual equipo de gobierno no ha proyectado ni una sola promoción, mientras que las 100 viviendas que aun están por iniciarse son proyectos del anterior equipo de gobierno”. Además, ha señalado que la ciudad continúa perdiendo población, “un problema que se agravó durante los años de gobierno del PP con Teófila Martínez, cuando Cádiz perdió 35.000 habitantes en 20 años, y que ahora parece seguir en la misma dirección”.

El secretario general de los socialistas gaditanos ha denunciado que el Ayuntamiento, en lugar de apostar por la vivienda pública, está desvinculándose de sus responsabilidades. “El alcalde prefiere deshacerse de vivienda pública, vendiéndola para que pase al mercado privado, y cuando se le plantea construir nuevas viviendas, su respuesta ha sido literalmente ‘hazla tú’. Esto no es solo una falta de compromiso, es una burla a los gaditanos”, ha concluido Ortega.