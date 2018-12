Las ventajas de internet en las empresas.

Muchas veces asociamos internet al consumo del ocio y entretenimiento. Sin embargo la proliferación de la red ha traído consecuencias muy positivas para las empresas. En un primer lugar, podemos encontrar todo tipo de software que nos pueden ayudar en todos los aspectos de la empresa. Softwares como el de sdelsol.com mediante el cual podemos encontrar todas las herramientas necesarias para llevar la contabilidad, facturar o hacer las nóminas para los empleados. Todo desde un punto de vista informatizado en donde también podemos tener otras ventajas como por ejemplo solicitar tu vida laboral por internet sin tener que perder tiempo por trámites de la burocracia y recibir el informe cuando más lo necesitamos.

Aprovechar todas estas herramientas, suponen una gran ventaja competitiva en detrimento de aquellas empresas que no las utilizan. Ya lo decía Aristóteles, renovarse o morir y básicamente esta forma de renovación llega cargada con toda una serie de servicios que permiten a unas pocas personas llevar a cabo el trabajo en donde hace unos años hacían falta decenas.

Las comunicaciones mejoran las empresas

Prácticamente la totalidad de las empresas utilizan internet en su día a día. Aspectos en donde lleva a cabo todo tipo de operaciones, pasando por otros aspectos de marketing en donde mantiene un contacto directo con sus clientes a través de las redes sociales.

Además mediante estas herramientas a través de la red, se puede mejorar bastante la comunicación de la empresa, no solo de forma externa sino que también de forma externa. Ya no hace falta reunirse en un mismo lugar para poder llevar a cabo una junta, si no que podemos utilizar cualquier programa de videoconferencia y realizar la reunión incluso con personas que se encuentren fuera del país.

Las comunicaciones están cambiando y ahora por ejemplo es mucho más sencillo y económico el podernos comunicar con nuestros trabajadores, independientemente de donde se encuentren puesto que podemos llevar a cabo llamadas por IP que hará que nuestras facturas de teléfono sean mucho más baratas, haciendo asumibles algunos costes que hace unos años eran realmente elevados, como por ejemplo, en empresas de transporte.

Un buen aprovechamiento de internet y del software informático en general, nos permitirá actualizar nuestro stock en directo, disponer de una página en la red a través de la cual podemos vender nuestros productos y llevar a cabo comunicaciones de forma mucho más rápida y sencilla con otras empresas asociadas o de nuestro sector.

Todas estas herramientas, se pueden aplicar al nacimiento de una empresa si por ejemplo queremos montar una. De esta forma, tenemos un amplio camino recorrido de ventajas que nos permitirán disfrutar de una serie de mejoras en donde establecerse, será algo mucho más sencillo. De cara a toda esta renovación, el marketing más tradicional se encuentra cambiando a un marketing digital y esto es solo uno de los pequeños aspectos que se encuentra envolviendo toda esta época informática. Hoy en día estar conectado, significa estar en el mercado.