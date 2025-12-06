Así ven los niños y niñas de Cádiz a los Reyes Magos

Los niños de 4º de Primaria de los colegios de la capital gaditana tienen su particular idea de cómo son los Reyes Magos. Y así lo han expresado en el concurso de dibujo 'Así veo yo a los Reyes Magos', organizado por la Asociación de Reyes Magos de Cádiz en su séptima edición.

Se han establecido tres premios ex aequo, que han recaído en Martín Camerino (CEIP La Inmaculada), Isaac Caballero Hidalgo (La Salle Mirandilla) y Samuel Fernández Nadales (Safa Villoslada). Todos recibirán diploma y lote de regalos de El Corte Inglés.

Esta vez se incluye un premio instituido un premio por sorteo para Mar Figueiras Herreros, alumna del colegio San Vicente de Paúl, que recibirá un lote de productos del Cádiz Club de Fútbol.

Asimismo, el premio al colegio con mejor labor artística de sus alumnos ha sido para San Francisco de Asís (Rebaño de María), recibiendo diploma y tarjeta regalo de 200 euros El Corte Inglés. En esta ocasión han participado 799 alumnos de 24 colegios de la ciudad.

El jurado estuvo formado por José Manuel Verdulla, Fátima Rodríguez Ruso, Cecilio Chaves, Antonio Sánchez Alarcón, María del Mar Roberto, Diego González y Manuel Navarro.

El VI Concurso de Dibujo escolar 'Así veo yo a los Reyes Magos' está organizado por la Asociación Reyes Magos de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz, Cádiz C.F., El Corte Inglés y Diario de Cádiz.

La entrega de premios se realizará el próximo jueves día 11 de diciembre a las 17.30 en la segunda planta del centro comercial El Corte Inglés de Cádiz. Allí se expondrán tanto los dibujos ganadores como los finalistas.