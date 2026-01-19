Vecinos de Muñoz Arenillas, junto al Paseo Marítimo de Cádiz, también alertan de serios problemas con los pisos turísticos

El portavoz del grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, y la portavoz adjunta, Helena Fernández, han mantenido una reunión con la junta directiva de la asociación vecinal Muñoz Arenillas Reina Victoria para conocer de primera mano los problemas de esta zona de la ciudad y escuchar las reivindicaciones y demandas de sus vecinos y vecinas.

Durante el encuentro, que se enmarca en la visita a los barrios que viene realizando la coalición de izquierdas para conocer las necesidades de la ciudadanía, los representantes vecinales han alarmado sobre la gentrificación y la turistificación que está sufriendo esta zona contigua al Paseo Marítimo, provocando así la transformación de este barrio donde “cada vez quedan menos residentes originales por el abuso que supone el precio de los alquileres con fines turísticos, donde se generan problemas de convivencia y de falta de mantenimiento en muchos bloques de vivienda, y donde existe también un problema de soledad del vecino/a ante tanto apartamento turístico”.

A todo ello, la entidad vecinal suma su preocupación por la falta de limpieza viaria, así como por la suciedad que acumulan los propios contenedores de basura y por la acumulación de residuos en los bidones al no realizarse la recogida diariamente.

Los portavoces de AIG, reunidos con los representantes vecinales. / D. C.

Igualmente, se quejan de la falta de labores de mantenimiento urbano en esta zona de la ciudad tan transitada, de las deficiencias que presenta el alumbrado público y de la falta de zonas de esparcimiento especialmente para los niños y niñas, resaltando al respecto el “estado de abandono” que presenta el parque infantil de la plaza Carlos Díaz.

Además, los representantes vecinales manifiestan su malestar por el “incumplimiento de la ordenanza de terrazas” por parte de diversos establecimientos hosteleros, impidiendo así un paso peatonal libre y accesible en muchas aceras y plazas “sin que exista ningún tipo de fiscalización por parte del Ayuntamiento”. E igualmente se quejan del “caos” que ha generado el propio Consistorio gaditano con las modificaciones del estacionamiento regulado en esta zona.

Ante estas quejas y reivindicaciones, De la Cruz ha criticado la “falta de gestión y pasividad del gobierno de Bruno García”, que está “más ocupado y preocupado en hacerse fotos con el casco de obra, al más puro estilo de Teófila Martínez, que en solucionar los problemas cotidianos de los gaditanos y gaditanas”. Y asimismo ha conminado al alcalde y a los ediles del PP a “dar solución a los diferentes problemas y a prestar más atención a esta zona de la ciudad, como reclaman desde la propia entidad vecinal”.

Por su parte, Helena Fernández remarca que los problemas que “nos han denunciado los representantes vecinales de Muñoz Arenillas Reina Victoria no son aislados, sino que se están dando en la mayoría de los barrios gaditanos por la desidia de un equipo de Gobierno que piensa más en agradar a los turistas que en mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas”.