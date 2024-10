Los vecinos de Cádiz centro quieren escuchar a los posibles gestores del futuro acuario

Cádiz/Horas después de que este periódico diera a conocer la existencia de un grupo de inversores vascos que querían ubicar en Cádiz un acuario, todas las administraciones políticas, menos la Diputación, dieron su opinión sobre este proyecto. En general, la idea que guiaba sus pareceres basaban su postura en si se podía plantear un cambio en el PGOU si fuera necesario, plantear una concesión de parte del suelo del Campo de las Balas o, por parte de la Junta, olvidarse de la idea de sacar a subasta el edificio de la antigua Escuela Náutica.

En esta ocasión han sido los vecinos del centro, con su portavoz y vicepresidente, Paco Gómez, los que han querido expresar no, de momento, su adhesión al proyecto o su conformidad. aunque sí se han mostrado partidarios de escuchar, algo que muchas administraciones no han hecho con Joaquín Jiménez, representante en Cádiz de este grupo de inversores vascos que están dispuestos a invertir en Cádiz hasta 25 millones de euros.

Así Gómez considera que es una apuesta importante y necesaria para una ciudad como la de Cádiz, que adolece de muchas opotunidades de creación de empleo y riqueza como ésta.

Y tanto es así de cierto que se han mostrado partidarios de escuchar a sus gestores que no sólo han pedido contactar con el propio Joaquín Jiménez, sin que, de momento, haya habido alguna respuesta por su parte, sino que han ido más allá, algo que puede que los políticos ni se hayan planteado.

No se lo han pensado dos veces y como este periódico ya indicó en su edición del viernes pasado que estos gestores vascos ya tenían experiencia en otros acuarios como el de Gijón o el de Getxo, no se han amilanado y han contactado con el acuario gijonés para conocer algo no sólo sobre este grupo de inversores sino también para saber algo más sobre el impacto socioeconómico de este tipo de instalaciones.

Campo de las 'Balas no se vende'

Mientras tanto, Paco Gómez que, además, es miembro del colectivo Campo de las Balas no se vende, recordó la preferencia de muchos vecinos del centro y más concretamente de esta asociación de que el Campo de las Balas no se debe vender para darle un uso hotelero sino que siempre es preferible, según ellos consideran, que se formule una concesión para 25, 30, 40 años o los que hicieran falta con tal de que la ciudad no pierda ese suelo municipal como plantean desde el Ayuntamiento de Cádiz.