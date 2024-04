Los vecinos de San Severiano en Cádiz estallan contra el cambio de nombre de la plaza

La idea del alcalde de Cádiz de cambiar los nombres de trece calles de la ciudad sigue originando pequeños incendios de colectivos que se muestran contrarios a la propuesta que ya ha pasado por la Comisión de Nomenclátor y que el jueves quedará ratificada -salvo nuevas rectificaciones- por el Pleno del Ayuntamiento.

Conocidas son ya las quejas por el cambio finalmente abortado de Santo Cristo, y la polvareda que en los últimos días ha dado el intento de cambio de la calle Chile y luego la ubicación de esa nueva calle Mariano Marcos que en apenas cinco días ha tenido tres emplazamientos distintos.

A estos ejemplos hay que sumar el de la Plaza de San Severiano, que si nada lo remedia pasará a llamarse Víctimas de la Explosión de Cádiz. Un cambio y un nuevo nombre que ha provocado el rechazo de los vecinos que viven en esta plaza. Son solo dos bloques de viviendas los que se rotulan con el nombre de San Severiano, pero suman alrededor de un centenar de familias que han querido mostrar su indignación con el cambio que les sobreviene y que ya han solicitado por escrito al alcalde que dé marcha atrás a su propuesta.

“Hay un cabreo generalizado aquí. No sabíamos que nos iban a cambiar el nombre de la plaza, nos hemos enterado por el Diario”, traslada Francisco, que recuerda que el nombre de San Severiano “lleva un porrón de años, salvo el paréntesis en tiempos de Franco en que se llamó Carrero Blanco”. “Antes que la explosión ya se llamaba así la plaza”, puntualiza Matilde, que también reconoce que en la zona “nos ha sorprendido que no hayan hablado con nadie de este cambio”.

“¿Saben realmente las consecuencias que tiene cambiar el nombre de tantas viviendas, de los locales comerciales y demás propiedades?”, se preguntan los vecinos, que insisten en que la propuesta que va a materializar el PP “es un desastre” que, además, “cuesta mucho dinero que vamos a tener que pagar todos nosotros por una decisión adoptada aleatoriamente, sin consultar con nadie y sin argumentos”.

Los vecinos quieren aclarar que se muestran favorables al homenaje que se quiere rendir a las víctimas de la explosión de 1947, “pero en una rotonda o en un sitio que no afecte a los vecinos”. “No se puede conmemorar a los muertos jodiendo a los vivos”, indica uno de los vecinos afectados, al tiempo que otro recuerda que ya hay en el jardín central de la plaza un monumento que precisamente recuerda a las víctimas.

Unido a esto, también rechazan en San Severiano el nombre elegido para la nueva rotulación, por ser “muy desagradable”. “El nombre que recuerda a un montón de niños muertos y de fallecidos es desagradable para los que vivimos allí”, insisten.

“Por favor reconsideren la medida por el menoscabo que nos hace”, lanzan los vecinos, que han remitido un escrito al alcalde pidiendo que no materialice el cambio y que van a celebrar reuniones para determinar posibles acciones a seguir (incluido el recurso a los tribunales) ante lo que consideran un atropello gratuito a su día a día. “Ya nos han quitado el aparcamiento, y ahora esto”, se queja uno. “Viven en los mundos de Yupi, no paran de fastidiar a los vecinos. Es una pena lo que se hace, no tienen visión de futuro de la ciudad ni nada. Esto es cutre, y a buen seguro lo notarán electoralmente”, concluyen.