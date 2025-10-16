La Universidad de Cádiz inaugura el primer máster oficial en Protección y Seguridad Marítima de España

La Universidad de Cádiz celebró el este miércoles, en la Sala de Grados del CASEM (Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos), la jornada inaugural del nuevo Máster Universitario en Protección y Seguridad Marítima. Se trata del primer programa oficial de estas características en España, impartido desde la Escuela de Ingeniería Marina, Náutica y Radioelectrónica (EIMANAR), y diseñado como respuesta directa a los desafíos emergentes del ámbito marítimo.

El acto de apertura ha contado con la presencia de representantes de instituciones clave en materia de seguridad y vigilancia en el mar: Luis Solado Veiga, capitán de fragata y comandante de las Unidades Navales de Cádiz; Luis Carlos Guijo, teniente coronel y director de la Escuela de Formación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil; Rafael Urbano, capitán marítimo en funciones de Algeciras; Javier Pulido Begines, en representación de la Dirección de Operaciones de Salvamento Marítimo; y Ruth García, en nombre de la Unidad Regional del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Durante la sesión, se ha celebrado una mesa redonda con la participación del vicerrector de Títulos y Calidad, Manuel Arcila; la directora de la EIMANAR, María de las Nieves Endrina; el profesor Emilio Rodríguez, director del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales e impulsor del máster; y la coordinadora del Máster, Yolanda Amado.

En su intervención, la doctora Amado ha destacado que esta iniciativa académica “da respuesta a una demanda específica y complementa la formación que tradicionalmente ha ofrecido la Escuela de Náutica”. Por su parte, el vicerrector ha subrayado el esfuerzo realizado para poner en marcha el máster, y su relevancia dentro del proyecto estratégico de la UCA como universidad líder en el marco de la alianza SEA-EU.

El profesor Emilio Rodríguez, como promotor del programa, ha subrayado que se trata de una propuesta innovadora por su capacidad de reunir en un mismo espacio formativo a profesionales de todos los sectores implicados en la protección marítima: Armada, Guardia Civil, Vigilancia Aduanera, Salvamento Marítimo, técnicos portuarios, juristas, consultores de seguridad o especialistas en derecho marítimo, entre otros. “El mar no entiende de compartimentos estancos, y la seguridad marítima del siglo XXI exige enfoques integrados”, ha afirmado durante su presentación.

“La creación de este máster responde a una necesidad real del sector y a una demanda formativa que hasta ahora no tenía una respuesta académica oficial en nuestro país”, ha desarrollado Rodríguez. Ha subrayado que el programa “no solo aborda las amenazas tradicionales, como la piratería o el contrabando, sino también los nuevos riesgos globales: ciberataques, terrorismo marítimo, interferencias en la navegación, protección de infraestructuras críticas o los efectos del cambio climático en la seguridad marítima”.

El Máster en Protección y Seguridad Marítima de la UCA se estructura en dos grandes módulos: Protección Marítima, con enfoque proactivo en prevención y gestión de amenazas; y Seguridad Marítima, centrado en la navegación segura, la normativa internacional y la protección del medio marino. El programa incluye asignaturas especializadas en ciberseguridad, geopolítica, vigilancia marítima, derecho internacional o gestión operativa del buque, entre otras.

La metodología combina formación teórica con un enfoque aplicado a partir del análisis de casos reales, acceso a inteligencia marítima y la participación de ponentes de primer nivel procedentes tanto del ámbito académico como del profesional. Figuras internacionales como el profesor Christian Bueger (Universidad de Copenhague) o Johannes Peters (Universidad de Kiel), así como representantes de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), forman parte del cuerpo docente y de expertos invitados.

Este máster forma parte del ecosistema SEA-EU, la Alianza de Universidades Europeas del Mar, de la que la Universidad de Cádiz es miembro fundador. En este contexto, el programa se consolida como una iniciativa estratégica en el ámbito de la formación avanzada, la cooperación transnacional y la especialización de profesionales en un sector clave para la seguridad, la economía y el medioambiente global.