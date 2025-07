La Universidad de Cádiz inaugura su International Summer School con 52 estudiantes de 11 países

La Universidad de Cádiz ha dado esta semana la bienvenida a los 52 estudiantes -29 de ellos procedentes de otros países- que participan en la edición 2025 de la UCA International Summer School, un programa académico y cultural de proyección internacional. La presentación oficial ha tenido lugar este lunes en el salón de Grados del Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos (CASEM, Campus de Puerto Real), con la participación de la vicerrectora de Internacionalización, Marcela Iglesias; la directora general de Cultura, Ester Trigo; y el director de Secretariado de Internacionalización en Casa, Enrique Durán.

Durante su intervención, la vicerrectora ha subrayado la relevancia de recuperar esta iniciativa, que la Universidad de Cádiz impulsó en años anteriores pero que quedó interrumpida a raíz de la pandemia del Covid. Iglesias ha agradecido la confianza del alumnado internacional en la Universidad de Cádiz y ha destacado la relevancia de este tipo de programas en la estrategia académica de la UCA.

Por su parte, Ester Trigo ha animado al alumnado participante a aprovechar al máximo su estancia en Cádiz, disfrutando tanto de los contenidos formativos como de las oportunidades culturales, gastronómicas y lingüísticas que ofrece la ciudad. En este sentido, les ha invitado también a sumarse a las actividades de los Cursos de Verano de la UCA, cuyos seminarios se prolongarán durante toda la semana, y les ha recordado que el próximo viernes podrán asistir a una conferencia abierta a cargo de la periodista de la Cadena SER Mara Torres.

Durante esta semana, el alumnado de la International Summer School contará con un programa cultural complementario que incluye una visita guiada por el casco histórico de Cádiz, un espectáculo flamenco en la peña Enrique, el Mellizo, y una excursión a una salina del entorno natural de la Bahía, tal y como ha explicado Enrique Durán. Estas actividades están diseñadas no solo para favorecer la integración y el conocimiento del entorno, sino también para afianzar los vínculos entre el estudiantado nacional e internacional.

Cursos en julio y septiembre

La International Summer School combina formación intensiva con una oferta cultural y de ocio pensada para favorecer el intercambio académico y el desarrollo personal. El programa está dividido en dos ciclos: el del mes de julio, que comprende los cuatro cursos donde se han matriculado los 52 alumnos recibidos este lunes; y el del mes de septiembre, que integra tres cursos cuya matriculación continúa abierta.

En esta edición, los cursos programados para el mes de julio abordan temáticas muy especializadas, como el estudio del litoral con tecnologías emergentes (Eco-Tools-Coast: Advanced Skills on Coastal Environments, coordinado por Irene Delgado); la conservación de tiburones (Sharks Uncovered: Science, Conservation and Knowledge, con la coordinación de Remedios Cabrera); las plantas parásitas y sus soluciones sostenibles (International Course on Parasitic Plants: Problems and Solutions, con Antonio Cala como coordinador); y el desarrollo de aplicaciones web inteligentes con inteligencia artificial (Building Smart Web Apps with AI, con Iván Ruiz a cargo de la coordinación). Los alumnos matriculados proceden de Alemania, Italia, Polonia, Portugal, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Irlanda, Argelia, Nueva Zelanda y España.

A partir del 15 de septiembre se sumarán tres nuevas propuestas de cursos que abordarán la salud mental y el bienestar psicológico, el análisis del derecho internacional en contextos de guerra y la dinámica de fluidos computacional aplicada a la ingeniería.