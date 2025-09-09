El último establecimiento que echará la baraja en Cádiz será un bar, o un restaurante

El último establecimiento que echará la baraja en Cádiz, en un hipotético cierre de la ciudad, será un bar, o un restaurante. La ciudad ha perdido, en su largo historia, referencias comerciales de todo tipo o las ha reducido al mínimo, pero bares, y restaurantes, han existido siempre. Y seguirán abiertos hasta el final de todo.

El bar, el bache, es lugar ideal de encuentros, de conversaciones cara a cara (sin necesidad de teléfonos móviles), de descanso o de reflexión, ideal para pasar las penas o de celebrar acontecimientos de nuestras vidas. Por eso siempre estarán ahí. Incluso como recurso laboral para quienes se vieron obligados a dejar su trabajo en las viejas fábricas de la ciudad y encontraron un nuevo sustento abriendo su pequeño bar de barrio.

Hoy la ciudad cuenta con 876 locales dedicados a la hostelería, según los datos que publica el Instituto de Estadística de Andalucía. La cifra es similar a la que existía hace dos décadas, con 880 establecimientos, pero muy superior a la que se consignaba en 2011. En este último año, cuando aún estábamos saliendo de la crisis financiera de 2008 que tocó con dureza a la economía familiar, el número descendió a los 819 locales. El número actual destaca sobre todo si tenemos en cuenta que hay 1.860 locales dedicados al comercio al por mayor y al por menor, apenas el doble del uso hostelero.

Solo Jerez de la Frontera tiene más locales de hostelería que Cádiz, lo cual es lógico pues casi duplica su población y, sobre todo, su inmenso término municipal. Así, llega a 1.188. Algeciras, también con más habitantes que la capital, se queda en 523, aunque por delante está El Puerto de Santa María, con 657 establecimientos. Chiclana, uno de los referentes turísticos de la provincia, llega a 497; Sanlúcar llega a 417, Conil tiene 344, Tarifa destaca por su fortaleza vacacional con 351 y Rota llega a 274. San Fernando, la cuarta ciudad más poblada de la provincia, cuenta según la Junta con 366 locales dedicados a la hostelería.

Con estos números, en Cádiz hay un establecimiento por cada 127 ciudadanos. Este dato va a la baja: en 2005 eran 150, por cuanto el número de habitantes sigue descendiendo año tras año en la capital mientras que los bares mantienen su estadística estable. Con todo, en la provincia es una de las ciudades donde, atendiendo a esta proporción, hay un mayor número de bares y restaurantes. Destaca, entre las grandes ciudades o aquellas con una fuerte proyección turística, los 53 vecinos por local en Tarifa, los 68 en Conil y los 84 en Chipiona. Más agobiados, por tener menos establecimientos en comparación con su padrón, están Algeciras, con 236 vecinos por bar/restaurante; 256 en San Fernando o 324 en Jerez.

Aunque hay una cierta estabilidad en el número de locales de hostelería en la capital, lo cierto es que en los últimos años el sector se ha metido de lleno en una profunda renovación, y no solo en las vías más referentes como el Paseo Marítimo o las calles del centro comercial, sino en todos sus barrios. Una renovación tanto en el diseño de los locales como en la carta de productos de muchos de ellos, a lo que ha ayudado un notable incremento de turistas no solo en la temporada estival. El ambicioso proyecto de urbanización que se anuncia dentro del plan de conexión entre el muelle y la ciudad, hace prever la llegada de más establecimientos de alto nivel.Una renovación que incluso se ha reflejado en la prensa internacional.