La UCA y la plataforma Piso-estudiantes firman un convenio para fomentar la oferta de pisos de alquiler para la comunidad universitaria

La Universidad de Cádiz y la plataforma Piso-estudiantes han formalizado un convenio de colaboración para favorecer y promover la oferta de recursos habitacionales adaptada a las necesidades de la comunidad universitaria. En el encuentro han participado el Rector de la UCA, Casimiro Mantell, la vicerrectora de Estudiantes, Nuria Campos, y el director general de Alumnado, Federico Hervías. En representación de la entidad han estado los promotores, José Luis Romero y Víctor Gamero.

El objetivo del convenio es promover recursos habitacionales de gestión privada entre los miembros de la comunidad UCA, incorporando condiciones ajustadas a las particularidades de la vida universitaria y a la temporalidad del curso académico. Las viviendas ofertadas a través de la plataforma contemplarán contratos adaptados al calendario lectivo, alquiler independiente por habitaciones y fórmulas flexibles que respondan a las demandas actuales del alumnado. El marco de colaboración también permitirá atender peticiones de alojamiento de profesorado y personal investigador visitante procedente de otras universidades, favoreciendo su estancia temporal en la institución.

Piso-estudiantes es una iniciativa de emprendimiento surgida con el apoyo de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz y está gestionada por dos jóvenes gaditanos egresados de la UCA. José Luis Romero es graduado en Administración y Dirección de Empresas y en Marketing e Investigación de Mercados por la Universidad de Cádiz, mientras que Víctor Gamero es graduado en Administración y Dirección de Empresas. El proyecto focaliza su oferta en los cuatro campus universitarios de la UCA, priorizando viviendas que ofrezcan calidad y una ubicación estratégica. Los promotores señalan que, en ciudades como Jerez, los pisos disponibles se concentran en el entorno del campus, mientras que, en Cádiz, la prioridad es ofrecer alojamientos con buena conexión de transporte hacia facultades y centros de otros campus, como Puerto Real, para facilitar la movilidad del alumnado.

Con esta colaboración, la Universidad de Cádiz refuerza el compromiso del Vicerrectorado de Estudiantes con el bienestar de la comunidad universitaria. Este nuevo recurso se suma a los ya ofrecidos por la Residencia Universitaria La Caleta y el Colegio Mayor de la Universidad de Cádiz, consolidando una red de alojamiento plural que busca facilitar el acceso a vivienda en condiciones ajustadas a la realidad académica.