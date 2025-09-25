La UCA hace un llamamiento por la paz en Gaza en el inicio del curso universitario

La Universidad de Cádiz ha arrancado oficialmente este jueves su curso académico 2025/2026 con un llamamiento a la paz en la Franja de Gaza. Lo ha hecho en boca de su rector, Casimiro Mantell, en el discurso que ha realizado en el Acto Solemne de Apertura que se ha celebrado en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras (ETSIA).

Mantell ha pedido a Israel que cese su ofensiva sobre la Franja de Gaza -momento que ha sido interrumpido por los aplausos del público-, a la vez que ha advertido de los riesgos que vive actualmente la sociedad en un ambiente cada vez más polarizado. Ante este escenario, ha reivindicado la universidad pública como "garantía de igualdad, de oportunidad y de derechos” y ha recordado que representan “un ascensor social que ofrece a cualquier persona, independientemente de su origen social, acceder a una educación superior".

Junto a este asunto de la actualidad internacional, el rector de la UCA también ha hecho hincapié, ya centrado en temas puramente universitarios, en la necesidad de una mejor financiación de las universidades públicas en general y de la Universidad de Cádiz en particular, si bien ha valorado los esfuerzos de la Junta "por alcanzar acuerdos dentro del modelo de financiación y por apostar por la universidad abriendo la posibilidad de nuevas titulaciones y alcanzando acuerdos salariales que podrían considerarse históricos". "Es necesario invertir en universidad; porque la educación, también la superior, insisto, es un derecho", ha recalcado el rector.

Por este motivo, Mantell ha incidido en su intención de que la oferta de la UCA sea de calidad, para lo que es necesario "que las plantillas estén correctamente dimensionadas y que se elimine la precariedad en el profesorado". En este sentido, ha lamentado que el 25% de la docencia es impartida en la UCA por profesorado sustituto. "Gracias al programa María Goyri, durante estos días hemos culminado la contratación de 50 plazas de profesores ayudante doctor y es nuestra intención continuar el curso que viene con otras 50 plazas más, que contribuirán a mejorar esta situación", ha manifestado.

Junto a esto, también ha precisado que el principal desafío de la UCA es "adaptar nuestra oferta formativa a la situación de nuestro entorno". Ha explicado que además de los ocho nuevos títulos de este curso, en los próximos tres cursos académicos “implantaremos trece nuevas titulaciones con el único propósito de dar respuesta a demandas sociales en formación en nuestra provincia".

Además, Mantell también ha tenido un recuerdo para los estudiantes que reciben los premios extraordinarios. "Son nuestros mejores embajadores y representan los valores de nuestra institución. Estamos en un mundo cada vez más competitivo y personas excelentes como vosotros son necesarias para hacer una sociedad más justa y solidaria, especialmente en un "contexto marcado por numerosas incertidumbres", ha manifestado.

Por su parte, el consejero de Universidades de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha recalcado el esfuerzo realizado por su administración para garantizar el acceso de todos los ciudadanos al sistema universitario y por mejorar la situación del profesorado. En este aspecto, ha destacado la labor de la Universidad de Cádiz, por ser de las primeras en apostar por la estabilización de los contratos doctorales.

En este sentido José Carlos Gómez también ha valorado la puesta en marcha de partidas de nivelación para asegurar la mejor financiación de las universidades y ha destacado que una de las beneficiadas será la propia Universidad de Cádiz.

Lección inaugural y premios al alumnado

Uno de los momentos más destacados de la jornada se ha vivido cuando la investigadora Inmaculada Santiago ha pronunciado la lección inaugural, La Química, filia o fobia. Con un estilo ameno, ha hecho un repaso por cómo la química ha representado un papel fundamental para entender la mejora en la calidad de vida de la población desde el siglo XIX. Si bien ha reconocido algunos de sus efectos adversos (“fruto del desconocimiento, los accidentes o el afán desmedido de lucro o de poder”), ha explicado cómo la quimicofobia es fruto más de prejuicios que de un análisis de lo que ha aportado el conocimiento de la composición íntima de las sustancias a la humanidad.

Tanto el rector como el consejero de Universidad, Investigación e Innovación felicitaron a Inmaculada Santiago por su ponencia, que supone el cierre de una larga carrera investigadora y docente vinculada a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras.

Asimismo, durante la ceremonia se vivió con emoción la entrega de los premios extraordinarios de Grado, Máster y Doctorado. Las distinciones las fueron entregando el rector y el consejero de Universidades tras la llamada del estudiante por parte del secretario general.