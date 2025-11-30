La UCA abre la convocatoria para los alumnos que quieran estudiar en otros países

La Universidad de Cádiz ha abierto la convocatoria para aquellos alumnos que quieran estudiar el próximo curso en el extranjero. Es decir, para una nueva edición del programa Erasmus que promociona la movilidad de estudiantes de grado en instituciones de educación superior europeas con reconocimiento académico.

El plazo de solicitud estará abierto hasta el 19 de enero de 2026, y los estudiantes podrán optar a estancias de primer semestre, segundo semestre o curso completo en las universidades europeas socias.

Especifica la UCA que para participar hay que tener matrícula en el curso 2025/26 y en 2026/27 en la titulación correspondiente, además de acreditar el nivel de idioma exigido por la universidad de destino o ser nativo en la lengua. También se exige no superar los límites de estancia establecidos, que son de 12 meses por ciclo de grado, salvo Medicina, que permite hasta 24 meses. También hay que ser ciudadano de la UE, de otro Estado participante en Erasmus+ o contar con permiso de residencia válido en España. Y por último, los alumnos interesados tendrán que indicar cualquier discapacidad reconocida que sea igual o superior al 33%, para valorar necesidades específicas.

Cada candidato puede indicar hasta diez destinos distintos, ordenando sus preferencias, las cuales serán vinculantes en la asignación.

Y una vez finalizado el plazo (a las 23.59 horas del 19 de enero) la UCA pondrá en marcha un proceso de adjudicación que se basa en un baremo que incluye la nota media del expediente académico, los créditos superados hasta la fecha, el nivel de idioma y, en su caso, no haber realizado previamente movilidad Erasmus+ en el mismo ciclo de grado.

Cuando se determinen los estudiantes seleccionados y el destino de cada uno de ellos, especifica la UCA los pasos a seguir por los beneficiarios: deberán firmar el convenio de subvención, gestionar el seguro, la tarjeta sanitaria europea, alojamiento y viaje, y elaborar el Learning Agreement para validar sus estudios en la universidad de destino. Además, deberán presentar certificados de incorporación y de estancia, así como un informe final tras la movilidad.