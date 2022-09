De María: “Al turista que llega a Cádiz hay que recibirlo con una copa de vino, no con tasas”

El presidente de la patronal hostelera de la provincia de Cádiz (Horeca), Antonio de María, es taxativo desde el principio de la entrevista que concedió a este medio: “Es un impuesto, no una tasa. Es más, es un impuesto revolucionario”.

De María basa esta afirmación en que si fuera una tasa se debería usar para dar servicios “y ellos no van a dar ni más ni mejores servicios. Es sólo para trincar. Llamarlo tasa es un eufemismo”.

Según el portavoz de Horeca, “hay quien no sabe que hay contratos de touroperación que por un euro se van a otro lado”.

De María afirma que están “vendiendo” la tasa de una manera muy “seductora” porque “a cualquier que se le dice que esa tasa se va a utilizar para limpieza, jardines, monumentos, promoción... Todos dirán qué bien, que el que venga ponga las perras, pero al final no es así”.

Yo siempre he dicho que al turista que viene a una ciudad andaluza “hay que recibirlo con una copa de vino y no con una tasa”, “dándole las gracias de que vengan a invertir en nuestras ciudades el dinero de sus vacaciones en beneficio de las empresas del lugar. Eso es lo que habría que hacer y no decirle, ahora como usted viene me tendrá que pagar un nuevo impuesto revolucionario. No es de recibo y le hará mucho daño al sector”.