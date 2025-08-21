Tres vehículos se ven implicados en un accidente en el Puente de la Constitución de 1812 en Cádiz
No hay que lamentar daños personales en un suceso que se produjo a primera hora de la mañana
Un coche queda totalmente destrozado tras un accidente por exceso de velocidad en la entrada a Cádiz
Un accidente de tráfico ha alterado la circulación en uno de los accesos a Cádiz capital a primera hora de la mañana de este jueves. Tres vehículos han sufrido una colisión en el Puente de la Constitución de 1812 en sentido hacia Puerto Real. Por suerte, el impacto ha sido leve, por lo que no hay que lamentar daños personales.
A las 8.15 horas, un dispositivo del parque de Cádiz del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz formado por cuatro vehículos y ocho efectivos se desplazó hasta el lugar de los hechos tras recibirse un aviso de los servicios de emergencias al producirse un accidente en la CA-35 en el tramo de subida hacia Puerto Real.
Una vez en el lugar del suceso, los bomberos se dedicaron a proteger la zona y a realizar labores preventivas debido a que los ocupantes de los vehículos pudieron salir de ellos por sus propios medios, siendo atendidos por los servicios sanitarios.
Este suceso ha provocado retenciones a la salida de Cádiz por el segundo puente. Una vez que se retiraron los vehículos y quedó limpia la zona, el tráfico pudo recuperar su normalidad.
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.