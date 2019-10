Los trastornos que produce el cambio de hora

La próxima madrugada comienza el horario de invierno y tendremos que atrasar los relojes una hora: a las tres, serán de nuevo las dos, por lo que podremos dormir 60 minutos más.

Aunque parece algo positivo el hecho de poder permanecer más tiempo entre las sábanas, la realidad es que el cambio horario tiene varios efectos negativos sobre las personas. El principal es el trastorno del sueño debido a la alteración que se produce en el reloj biológico, según el médico internista, alergólogo y especialista en trastornos del sueño Luis Lapie Capote.

Este facultativo explica que tanto los humanos como los animales tenemos dos tipos de relojes: el solar y el biológico. Este último se encuentra en nuestro cerebro y según la impresión de la luz, fabrica una serie de sustancias. De este modo, si percibe luz, fabrica cortisol, que nos obliga a permanecer despiertos; pero si no hay luz, lo que fabrica es melatonina y la persona tiene tendencia a dormir. "Al cambiar la hora, existe un cambio en el reloj biológico que afecta a la persona alterando el sueño", incide.

También pueden producirse otros efectos, que son diferentes según el sexo, la edad y las circunstancias de cada persona. Entre estos efectos, pueden darse cambios en el carácter, mayor irritabilidad y nerviosismo, y somnolencia durante el día hasta que se regula esta alteración. Según Luis Lapie, los más afectados son las personas mayores y los niños, porque su ritmo circadiano tiene menor capacidad para regular el trastorno.

Este médico asegura que normalmente, esta alteración se regula sola, en unos días, hasta que la persona se adapta al nuevo horario, si esta no tiene otro tipo de patología.

Afirma que en la Clínica Delta de Jerez, donde él tiene su consulta, tratan a las personas que padecen alteraciones del sueño y no son capaces de regularlas por sí mismas.

Entre las recomendaciones de este médico para superar los efectos negativos del cambio horario, se encuentran tener una buena higiene del sueño, llevar un ritmo de vida ordenado, cenar todos los días a la misma hora (a ser posible dos horas antes de acostarse) y que las cenas no sean copiosas ni ricas en picante ni azúcares. "Siguiendo estas recomendaciones, la persona se adapta fácilmente al cambio horario", asegura.

Afirma que los efectos son mayores cuando se adelanta el reloj 60 minutos, al cambiar al horario de verano, "porque en ese caso hay una carencia de una hora de sueño, que es poco pero influye, mientras que ahora damos más reposo al tiempo en el cambio".

Cabe recordar que puede que este sea uno de los últimos cambios horarios que se produzcan, ya que la Unión Europea propuso suprimir el cambio de hora estacional. En principio, se planteó llevarlo a cabo este año 2019, pero se ha demorado al 2021, siempre que los estados miembros lo ratifiquen. De momento, los debates que se han producido este año a nivel europeo para eliminar el cambio de hora no han llegado a ninguna conclusión. La mayoría de los países no tienen una postura definida y no hay una posición común en el Consejo de Ministros de la UE. En nuestro país, los expertos tampoco se ponen de acuerdo sobre el asunto.

Hay que decir que actualmente, España no se rige por el huso horario que le correspondería por su situación geográfica, ya que seguimos la hora de Berlín, mientras que tendríamos que tener la de Londres.