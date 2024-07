Los trabajadores de Navantia Cádiz lamentan que que los nacionalistas enfrenten a los trabajadores "del norte y del sur"

Desde los comités de empresa de las tres factorías con las que cuenta Navantia en la Bahía de Cádiz (Cádiz, San Fernando y Puerto Real, siguen con las miras puestas en la aprobación de la Proposición No de Ley (PNL) que presentaba en días pasados en la Comisión de Industria del Congreso el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) en relación con los 1.500 empleos anunciados por el presidente del Gobierno, no hace sino enfrentar a las zonas geográficas donde están establecidos los centros de Navantia, "ya que en ningún momento la dirección ha planteado oficialmente un reparto de dichos empleos".

Los trabajadores de la Bahía afirma que "una vez más los nacionalistas intentan repetir algo que históricamente se dio en la empresa, es decir, el beneficio a las factorías del norte. Siempre fue la estrategia de los nacionalistas, anticiparse a los acontecimientos para beneficiar al norte, e incluso derrotar en alguna ocasión al sur".

Los comités de empresa de Navantia Bahía de Cádiz no han planteado ninguna propuesta en materia de empleo hasta el momento, pero desde luego ante este acontecimiento afirman que quieren hacer algunas consideraciones al respecto.

Imagen de archivo de un gigantesco crucero reparando en el dique 4 de la factoría gaditana de Navantia en Cádiz / Julio González

Ellos tienen muy claro que la carga de trabajo derivada de los programas de construcción, reparación, sistemas, servicios, ACV, etcétera, hacen pensar que las plantillas tienen que aumentar para hacer frente a todos los proyectos. Hablan de proyectos tales como el del patrullero de altura para Marruecos, los dos buques hidrógrafos para la armada española, el BAM IS, también para la armada, los tres FSS para Reino Unido, las tres corbetas para Arabia Saudí, los dos BAM oceánicos para la armada, española. Y eso sin dejar de lado la importancia y crucial planificación de reparación de cruceros para varios años, sin dejar de lado la reparación de buques mercantes y militares, sistemas de combate, de plataforma, comunicaciones, direcciones de tiro, mantenimiento de las DDG 51 de la US Navy, eólica, etc, "en definitiva, una década de trabajo a ejecutar", según los sindicatos de Navantia de los tres astilleros de la Bahía.

Así tienen claro que el volumen de empleo necesario para dichos programas "más los que se espera", tiene que ser el suficiente para ejecutarlos de forma adecuada a la vez que, una vez en ejecución, "genere los puestos de trabajo en la industria auxiliar, en proveedores, transportes, restauración, etcétera, en una Bahía de Cadiz tan castigada por la lacra del desempleo".

Afirman que "no es un capricho" el que se plantee oficiosamente que los nuevos ingresos de más plantilla se asignen en función de los programas que tengan cada factoría, todo lo contrario, "es una realidad que, si no la afrontamos de forma adecuada, podríamos morir de éxito".

Es por ello, que los comités de la Bahía de Cádiz consideran "una afrenta a las plantillas de nuestras factorías por parte de los nacionalistas, y que pudiera generar unos enfrentamientos entre los trabajadores del norte y del sur que no deseamos, por lo cual reivindicaremos un reparto justo para todos los centros, cada uno con sus circunstancias".