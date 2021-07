Una tienda de deportes de la marca Atleet abrirá próximamente en la calle Columela

Las novedades se van sucediendo poco a poco en la calle Columela, la principal vía comercial del centro de Cádiz. Aunque aún está lejos de recuperar su momento de mayor esplendor, cuando todos los locales se encontraban ocupados y con actividad, este lugar va teniendo algo más de vida con las aperturas que se están produciendo. En este caso, el último movimiento ha sido un rápido cambio de piezas. Hace apenas unas semanas, cerró la tienda Geographical Norway, especializada en ropa de invierno que se encontraba en el tramo entre la calle Sacramento y la plaza del Palillero. Este local ha encontrado rápidamente un nuevo inquilino, ya que en ella abrirá a principios de septiembre una tienda de deportes de la marca Atleet.

Esta firma pertenece al grupo Tréndico, que también gestiona la cadena de establecimientos de calzado Foot on Mars. Detrás de esta tienda estarán los hijos de Paco Romero, un referente del comercio y del fútbol base de la ciudad con su negocio y su club Deportes Romero, que falleció hace un año.

Esta será la tercera tienda de Deportes Romero, sumándose a la central de la avenida de Andalucía y a lafranquicia de Foot on Mars, que se encuentra en el local contiguo. Tal y como ha explicado Alejandro Romero, uno de los propietarios de Deportes Romero junto a sus hermanos Paco y Sonia, "desde hace unos años llevamos queriendo abrir un nuevo punto de venta en Cádiz, pero veíamos que los precios de los alquileres eran altos, por lo que veíamos que por el gremio que trabajamos no nos llegaba el presupuesto. Ahora, hemos visto un local a un buen precio y hemos decidido dar el salto, aunque lo hacemos un poco a ciegas porque no es el momento de abrir negocios". A esto ha sumado que "en el casco antiguo faltaba una tienda multideporte" como la que va a abrir, con una apuesta por las primeras marcas.

En cuanto al concepto de la tienda, el comerciante ha señalado que "las marcas cuentan con dos secciones de clientes. Por un lado, está el deportivo, con el que entramos con Deportes Romero. Por el otro, está el de moda, con un concepto más de boutique, más selecto, por lo que el producto que vendo en una tienda no lo puedo vender en otra. Entonces, con Foot on Mars, dimos el cambio para tener todo el sector, desde la moda deportiva hasta la moda selecta. Ahora, vamos a montar una tienda que tiene un concepto entre una y otra, no va a tener un canal de moda, pero sí un canal de deportes bastante amplio con una sección de moda más urbana".

Así, respecto al público, va a contar con la amplitud de dirigirse "a un cliente joven, pero también a un público mayor que busca una zapatilla cómoda y vestir cómodo un sábado o un domingo". El fuerte de esta tienda, según Alejandro Romero, "va a ser el calzado, ya que nos hemos criado entre cordones y zapatillas", centrándose especialmente en el fútbol, fútbol-sala y el running, además de contar con textil, complementos, accesorios y la ya citada sección de moda y calzado casual. Respecto a las marcas, ofrecerá referencias de primeras firmas como Adidas, Nike, Reebok, Converse, Vans, Skechers, Asics, Mizuno o Saucony, entre otras. Para ello, se valdrá de la empresa Atleet como central de compras, lo que "nos da la facilidad de comprar directamente a las marcas", siendo una ventaja para competir con los grandes centros comerciales. Aunque, tal y como ha recalcado Alejandro Romero, "la gerencia es de Deportes Romero, por lo que seguimos siendo los dueños de todo y trabajaremos con nuestro equipo".

Otro de los canales que va a explorar este establecimiento es la venta online, para lo que ya trabaja con Amazon y Zalando. Asimismo, se podrán comprar productos desde la propia página web de Atleet, siendo esta tienda la encargada de la gestión de los pedidos de su entorno. Además, también aprovecharán el potencial de las redes sociales como canal de ventas. De hecho, cuenta con un servicio gratuito de entrega de productos en menos de dos horas en Cádiz capital en las tres tiendas.