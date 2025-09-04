Concluyen en Cádiz con gran éxito las XVII Jornadas Provinciales Juanito

Uno de los equipos participantes en el certamen de este año

Casi 600 participantes se han reunido en las instalaciones de Puerto Elcano y las del Complejo Deportivo Puntales la Paz, jornadas de gran convivencia y participación de familiares y público.

Son ya 17 años consecutivos los cumplidos por éstas jornadas y cada vez con más éxito y participación, tanto masculina como de féminas lo que es un rotundo logro para la Asociación Deportiva Tiempo Libre, que sigue creciendo y con la experiencia de sus 44 años desde su fundación.