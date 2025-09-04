Hostelería
Concluyen en Cádiz con gran éxito las XVII Jornadas Provinciales Juanito

Casi 600 participantes se han reunido en las instalaciones de Puerto Elcano y las del Complejo Deportivo Puntales la Paz

Uno de los equipos participantes en el certamen de este año
Casi 600 participantes se han reunido en las instalaciones de Puerto Elcano y las del Complejo Deportivo Puntales la Paz, jornadas de gran convivencia y participación de familiares y público.

Son ya 17 años consecutivos los cumplidos por éstas jornadas y cada vez con más éxito y participación, tanto masculina como de féminas lo que es un rotundo logro para la Asociación Deportiva Tiempo Libre, que sigue creciendo y con la experiencia de sus 44 años desde su fundación.

