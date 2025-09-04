Concluyen en Cádiz con gran éxito las XVII Jornadas Provinciales Juanito
Casi 600 participantes se han reunido en las instalaciones de Puerto Elcano y las del Complejo Deportivo Puntales la Paz
Casi 600 participantes se han reunido en las instalaciones de Puerto Elcano y las del Complejo Deportivo Puntales la Paz, jornadas de gran convivencia y participación de familiares y público.
Son ya 17 años consecutivos los cumplidos por éstas jornadas y cada vez con más éxito y participación, tanto masculina como de féminas lo que es un rotundo logro para la Asociación Deportiva Tiempo Libre, que sigue creciendo y con la experiencia de sus 44 años desde su fundación.
