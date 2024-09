Testamento solidario: la sede de Cruz Roja del barrio de Santa María gracias a una donación anónima

En el barrio de Santa María, exite un edificio que ha sido un revulsivo, una manera de acercarnos a una zona de gente trabajadora, pero en la que muchas familias pasan dificultades”, explica Pilar, trabajadora social de Cruz Roja desde la sede de la organización en el Barrio de Santa María, uno de los más antiguos de Cádiz y también uno de los más populares. En la céntrica plaza de la Merced, junto al Centro Municipal de Arte Flamenco (antiguo mercado de abastos), se abren cada día las puertas de Cruz Roja a vecinos y vecinas de viviendas humildes que no siempre están acondicionadas para el invierno o para soportar olas de calor, a niños y niñas que reciben en apoyo escolar por las tardes, a personas sin hogar que participan en talleres de ocio, evitando así más tiempo en la calle... Un edificio que fue adquirido y reformado gracias a la solidaridad de una vecina de Cádiz, se ha convertido en un referente social para el barrio. “Es el mejor testimonio de cómo una persona puede dejar huella en la vida de sus convecinos”, explican desde Cruz Roja en Cádiz. La legataria no quiso que se hiciera público su nombre, aunque la Organización sí quiso dejar constancia en una placa que esta nueva sede fue posible gracias a un testamento solidario.

Sí que lo hizo Magdalena, que lo tenía claro desde joven: “Yo no sabía si iba a tener familia o no, pero mis pensamientos fueron siempre los mismos: incluso teniendo familia, quería contribuir a paliar las desgracias en la medida de mis posibilidades. Yo no puedo entender que en la época que vivimos haya personas que pasen hambre, por ejemplo”, afirma esta sevillana, que a sus 70 años ha ejercido la solidaridad desde su juventud: “Entonces yo vivía en Suiza y acudía a asilos a leer a ancianos, como voluntaria. Siempre me ha motivado y he sentido mucha ternura por las personas mayores”. Ahora que ella vive su madurez, Magdalena ha decidido dejar parte de su patrimonio en herencia a diferentes organizaciones, entre ellas Cruz Roja, para continuar ayudando a través de un testamento solidario.

Cada 13 de septiembre se celebra el Día Mundial del Testamento Solidario, una fórmula de ayudar a los demás que muchas veces resulta desconocida porque la rodea el tabú de la muerte, genera muchas dudas y miedos, y sin embargo es transparente, sencilla de tramitar y multiplica las capacidades de las organizaciones sociales para cambiar la vida de miles de personas.

Al igual que Magdalena, 582 personas de toda España decidieron en 2023 incluir a fundaciones y entidades no lucrativas entre los beneficiarios de sus bienes a su muerte, lo que sumó 54,5 millones a la labor social de estas organizaciones, un 33% más que en 2022, según la plataforma la plataforma Haz Testamento Solidario, a la que pertenece Cruz Roja. Más de 70 personas dejaron su legado a Cruz Roja Española el pasado año. Andalucía es la tercera región española donde se registran más testamentos, después de Cataluña y Madrid.

"Un testamento solidario es una manera excepcional de dejar una huella duradera en la vida de quienes más lo necesitan”, afirma Rosario García Palacios, presidenta de Cruz Roja en Andalucía, que subraya la importancia de esta manera de solidaridad: “Con un simple gesto, podemos garantizar que nuestra ayuda llegue a muchas más personas en el futuro. Animamos a todos los andaluces a considerar esta opción y a contribuir a un legado de humanidad y solidaridad".

Dos beneficiarios refugiados

Henry y Matitsa son un matrimonio que se beneficia del impacto social de los testamentos solidarios. Viven en Granada desde hace más de cinco años, tras abandonar Colombia como refugiados. En la ciudad nazarí han encontrado un nuevo hogar y el apoyo de Cruz Roja para emprender una nueva vida. La pareja participa en el proyecto de la “Tahona”, una vivienda habilitada por Cruz Roja que sirven de punto de encuentro para familias vulnerables. No viven en ella, pero supone una “segunda casa” en la que pueden hacer la colada, cocinar y sobre todo compartir alimentos con otras familias en la misma situación. Supone un alivio y un ahorro de energía y de dinero en algunas facturas, por ejemplo en luz y agua. Pero también es un espacio donde compartir.

“La Tahona fue creada gracias a un testamento solidario” explican desde Cruz Roja en Granada. En este caso, dejaron como legado una vivienda que fue adaptada y aprovechada con esta innovadora manera de ayudar a decenas de familias.

¿Qué es un testamento solidario?

Es una disposición en la que una persona decide legar parte de su patrimonio a una entidad social, como Cruz Roja. No es necesario dejar grandes cantidades; cualquier contribución, por pequeña que sea, puede tener un impacto significativo. Este tipo de testamento asegura que los bienes del donante se utilicen para causas que perduren más allá de su vida, beneficiando a las generaciones futuras.

¿Cómo hacer un testamento solidario?

Incluir a Cruz Roja en un testamento es un proceso sencillo. El primer paso es acudir a un notario para redactar o modificar el testamento, especificando la voluntad de dejar una parte de los bienes a Cruz Roja. Es recomendable informar a la organización de esta decisión, para que puedan garantizar el uso adecuado de la herencia según los deseos del testador. Para más información sobre cómo incluir a Cruz Roja en un testamento, se puede visitar la web www.heredarunmundomejor.org o contactar directamente con la organización en el teléfono gratuito 900 22 11 22.

El impacto de un testamento solidario

Los fondos recibidos a través de los testamentos solidarios se destinan a proyectos que cambian vidas. Desde proporcionar asistencia básica a familias en situación de vulnerabilidad, hasta programas de formación y empleo para jóvenes, pasando por iniciativas de salud y bienestar para personas mayores, el impacto de estas donaciones es inmenso y duradero.

Cruz Roja, fiel a sus principios de Humanidad, Imparcialidad y Neutralidad, garantiza que todas las contribuciones se gestionan con transparencia y dedicación, asegurando que cada euro recibido se traduzca en acciones concretas que mejoran la vida de las personas más vulnerables.

En este Día Mundial del Testamento Solidario, Cruz Roja Andalucía hace un llamado a la generosidad y al compromiso de la población. Dejar un legado solidario es una forma de asegurar que la ayuda y el apoyo lleguen a quienes más lo necesitan, incluso después de que ya no estemos.