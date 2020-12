El test rápido de anticuerpos “no sirve para cenar tranquilo con los abuelos”

A diez días del inicio de las fiestas navideñas, han empezado a distribuirse en las farmacias los test rápidos de autodiagnóstico de anticuerpos frente al coronavirus. Para poder adquirir estas pruebas –que no están financiadas por la seguridad social–, se necesita prescripción médica.

Algunas personas pueden pensar que la realización un test de este tipo puede ser la solución para acudir con cierta tranquilidad a las reuniones familiares, pero no es así. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, Ernesto Cervilla, advierte que "este test tiene muy poca utilidad", ya que no permite conocer si alguien está enfermo por la covid–19 o si puede infectar a otras personas, por lo que "no es el test adecuado para irse a cenar tranquilos con los abuelos en estas fiestas. No da seguridad ninguna", manifiesta Cervilla.

Y es que estos test solo informan de la presencia de anticuerpos contra alguno de los componentes del virus SARS–CoV–2, el agente causal de la covid–19, lo que sugiere que el paciente ha tenido un contacto previo con este virus, según indica la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (SEIMC), que incide en que "las pruebas de detección de anticuerpos no sirven, y por tanto, no deben ser utilizadas para diagnosticar la infección activa por SARS–CoV–2 ni en pacientes sintomáticos ni en individuos asintomáticos". Añade que "la positividad de las pruebas de detección de anticuerpos no garantiza la inmunidad del paciente por lo que independientemente del resultado, todos deberán seguir cumpliendo las mismas normas de protección".

Hay que decir que este lunes, todavía muy pocas farmacias de la capital gaditana contaban con estos test. Este periódico se puso en contacto con doce oficinas de farmacias de la ciudad y solo dos de ellas tenían existencias. Y es que ni siquiera a la principal distribuidora de medicamentos de Andalucía, Bidafarma, le había llegado los test.

Así, aún hay cierta incertidumbre sobre cuándo podrán disponer las farmacias de estas pruebas de autodiagnóstico. Lo único que se sabe es que, en principio, van a llegar solo dos test a cada establecimiento, ya que existen unidades limitadas y se van a repartir las pocas que hay entre todas las farmacias de forma equitativa.

La Farmacia Beltrami Torre, en el barrio de La Laguna, y la Farmacia Central, en la plaza del Palillero, son las únicas en las que este lunes encontramos los test, y aseguraban que todavía nadie había llegado con una receta para adquirirlos.

Ernesto Cervilla explica que los test rápidos de anticuerpos para la detección de la infección por coronavirus necesitan una conservación correcta, una manipulación específica y una adecuada interpretación.

Afirma que las farmacias no están autorizadas para realizar estos test, por lo que cada usuario debe manipularlos en su domicilio. Hay que tomar una muestra de sangre del dedo y los resultados efectivos se obtienen "a los 15 minutos exactos, ni más ni menos", subraya el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, quien destaca que "una mala interpretación puede tener consecuencias desagradables; sobre todo en estas fechas". Porque hay que tener en cuenta que ni el negativo indica necesariamente que la persona no pueda infectar a otras, ni el positivo supone de forma categórica estar inmunizado.

De este modo, insiste en que los test rápidos de autodiagnóstico de anticuerpos "son muy poco prácticos y pueden llevar a confusión".

Cabe señalar que los médicos de familia de los centros de salud tampoco ven la utilidad de estas pruebas. Fernando Ramírez, especialista en Medicina Familiar y comunitaria, y vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Cádiz, cree, además, que la venta de los test rápidos de anticuerpos pueden contribuir a una mayor saturación de la Atención Primaria, por el aumento de petición de citas para solicitar la receta y luego para que el médico explique el resultado y las medidas que hay que adoptar.

Ramírez hace referencia a un documento del Ministerio de Sanidad que recoge que "según la evidencia actual, la OMS únicamente recomienda el uso de test rápidos de anticuerpos para determinadas situaciones y estudios, y con fines de investigación. Las pruebas de detección rápida de anticuerpos no se consideran adecuadas para el diagnóstico de infección aguda". Añade que "no se recomienda la realización de cribados mediante la realización de pruebas serológicas por las dificultades de interpretación de los resultados en personas asintomáticas y de bajo riesgo, y las implicaciones en su manejo".