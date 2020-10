Pascual Benzo es el propietario del bar La Nueva Taberna, un establecimiento que reabrió el 25 de mayo con el mismo número de mesas y el 8 de junio con la barra. La buena noticia para este negocio es que pudieron instalar una nueva terraza que le concedió el Ayuntamiento de Cádiz hace un año y que ahora supone un balón de oxígeno para incrementar las ventas.

“Hay mucha gente que tiene miedo, algo que es normal, y no se atreven a entrar, así que se quedan en la terraza. Nos ha venido muy bien. Hemos seguido adelante gracias a nuestra clientela fija, que sigue viniendo y a la que estamos muy agradecidos, y por eso en cuanto volvimos a abrir sacamos a nuestro hijo del ERTE. No estamos al cien por cien como antes, pero no hemos pensado en cerrar. El mes de agosto, por ejemplo, ha sido bueno por el visitante nacional y, de momento, tenemos cada uno nuestro sueldo y para pagar el alquiler y los gastos. Con eso nos vale”.