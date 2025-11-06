El tercer mayor local vacío de Cádiz vuelve a estar en alquiler, tras el cierre de una tienda para mascotas

El reciente cierre de la sucursal gaditana de Canitas, una tienda de mascotas en plena Avenida de Cádiz, vuelve a poner en el mercado el que es uno de los locales más grande de la ciudad sin uso actual.

La tienda ocupaba los 850 metros cuadrados que en su día fue utilizado por Corporación Dermoestética, en los bajos de un edificio de la avenida Ana de Viya en su día ocupado por el Cine Avenida. Desde que cerró la firma estática, el establecimiento estuvo ocho años sin uso, a pesar de tener muchos candidatos. Incluso se llegó a hablar de la instalación allí de un centro de salud del SAS. Finalmente en 2023 la firma Canitas abrió su amplia tienda que, en todo caso, apenas estuvo unos meses en funcionamiento.

Ahora la propiedad vuelve a poner esta superficie en alquiler. Lo cuantifica en 8.500 euros al mes, aunque se especifica que la cantidad podría modificarse según la duración de un hipotético contrato.

Este local de la Avenida es el tercer en tamaño de los que hoy se encuentran sin uso. De mayores dimensiones son la antigua tienda de Sfera, en la plaza del Palillero, y el edificio que ocupó Zara Mujer en la cercana calle Columela. El primero es de propiedad municipal, que tiene abierto un concurso para su adjudicación. En cuanto al inmueble que fue ocupado por la marca de referencia de Inditex, lleva años cerrado sin encontrar un candidato dispuesto a ubicarse en el mismo. En su momento se pedían 20.000 euros de alquiler por algo más de 1.000 metros cuadrados de superficie.

La antigua tienda de mascotas que ahora vuelve al mercado se ubica en una zona de la Avenida, los soportales, con una gran actividad comercial por lo que los locales que quedan libres son rápidamente ocupados. En este caso, la extensión del establecimiento puede ser un problema para cerrar un contrato de forma rápida, aunque el precio del metro cuadrado esté por debajo de otras superficies ubicadas en la ciudad.