Teófila Martínez se pone manos a la obra con la integración del puerto y la ciudad

Cádiz/Ahora toca pasar del dicho al hecho. Toca remangarse y hacer realidad un proyecto para la ciudad del que ya se lleva hablando mucho tiempo. La burocracia, la falta de colaboración entre distintas administraciones... Han sido muchos los obstáculos que ha habido que superar y muchos los que aún quedan de aquí a que hayan pasado muchos años desde que la Autoridad Portuaria presidida por Teófila Martínez pusiera esa primera piedra que está ya al caer una vez que se ha licitado ya la primera fase de la reurbanización del Muelle Ciudad, entendida como el inicio de la integración puerto-ciudad.

Harán falta cinco millones de euros (5.086.191,49 euros) y un año de trabajos, a contar a partir de la firma del acta de replanteo y del momento en el que la empresa adjudicataria se ponga manos a la obra.

De momento, muchas firmas, muchas fotos de políticos y muchas infografías y representaciones gráficas sobre cómo podría quedar ese nuevo Muelle y ese nuevo espacio urbano que se convertirá pronto en una prolongación de la plaza de San Juan de Dios y de Canalejas en el que primarán los usos destinados al ocio, al deporte, al paseo y a la hostelería, sin dejar de lado la idea de dejar espacios para exposiciones o para eventos puntuales que requieran un espacio como el que va a nacer en Cádiz dentro de muy poco tiempo.

En este proyecto denominado 'Actuaciones puerto-ciudad. Cádiz ordenación frente Muelle Ciudad' se contempla un apartado con los antecedentes que arrancan en julio de 2023, momento en el que se encarga la asistencia técnica para la redacción de este proyecto constructivo que venía a dar respuesta a las previsiones recogidas ya desde hace tiempo en el Plan Especial del Puerto de Cádiz.

Así, indica este apartado de antecedentes que con motivo de la reordenación de los tráficos en la dársena de Cádiz, el Plan Especial del Puerto de Cádiz contempla el traslado de los contenedores desde el Muelle Reina Sofía hasta la nueva explanada situada en los terrenos de la antigua Planta Delta dentro del astillero de reparaciones de Navantia, en Cádiz.

Con eso se ha repetido hasta la saciedad que se liberarán espacios portuarios muy próximos a la ciudad que se prevé destinar a usos vinculados a la integración puerto-ciudad, algo que permitiría la incorporación de espacios libres y otros elementos que difícilmente podrían tener cabida en el tejido urbano de la ciudad si no se llevara a cabo la cesión de este suelo portuario a la ciudad por parte de la APBC.

Entre las actuaciones proyectadas destaca un paseo peatonal que recorrerá longitudinalmente todo el Muelle Ciudad, desde el espacio de atraque de los catamaranes hasta el punto de encuentro con el Muelle Alfonso XIII, donde se ubica el gimnasio.

En ese espacio coexisten a día de hoy dos pequeñas edificaciones destinadas a terminales marítimas que son la terminal satélite de cruceros y la de transporte marítimo metropolitano.

En este proyecto queda siempre asegurada una franja de terreno que discurre paralela al cantil de muelle que queda denominada en el proyecto como Zona de Maniobras, cuyo acceso quedará restringido para el común de los mortales y por la que tan sólo podrán circular los pasajeros de los cruceros.

En este nuevo espacio que ahora quedará en manos de la ciudad se contempla equipamiento deportivo, así como un estacionamiento público, espacio terciario recreativo para la hostelería así como un espacio comercial, en su categoría de pequeño comercio como pueden ser quioscos destinados a la venta de prensa, chucherias, bebidas o helados.

Se permite, además, según plasma el proyecto, con carácter temporal o provisional, la celebración de eventos al aire libre "para lo que se podrán disponer de instalaciones desmontables. No obstante, se permite la instalación de ciertos elementos permanentes que presten servicio a la celebración de eventos que, siendo compatible con la utilización del espacio libre por el publico en general, no ocupen una superficie superior al 5% del espacio libre correspondiente".

A pocos metros, en la zona del Paseo del Almirante Pascual Pery se dispondrá de una zona ajardinada central lineal de anchura no inferior a los 12 metros.

Sobre todo en esta primera fase, hasta que los contenedores no dejen de formar parte del paisaje del Muelle Reina Sofía se preverá un espacio para el paso de vehículos de servicio a los cruceros, tales como camiones para el abastecimiento de los buques turísticos, autobuses, taxis, etcétera, sin dejar de lado el trasiego lógico y habitual de la Policía Portuaria que no dejará de ser el cuerpo que imponga el orden en el espacio portuario, junto con la Guardia Civil.

Representación gráfica de una de las muchas zonas de paseo y de descanso con las que contará el futuro Muelle Ciudad del puerto de Cádiz

Las construcciones que se levanten en todo este nuevo espacio con el que Cádiz se hará más grande tendrán una altura máxima de una planta. Las destinadas a la hostelería deberán contar con sus propias conexiones a las redes generales de abastecimiento de agua y los quioscos destinados a la venta de chucherías, bebidas o helados no podrán ocupar más de diez metros cuadrados de superficie.

Una nueva terminal de cruceristas

Tal y como ya quedaba plasmado en el Plan Especial del Puerto de Cádiz, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz tiene clara la necesidad de la construcción de una nueva terminal de pasajeros, que se sumarían a las dos ya existentes (la de la Estación Marítima de toda la vida, la satélite ubicada en el Muelle Ciudad y la terminal de los catamaranes, ya ubicada en el Muelle Reina Sofía).

Como ya es sabido y repetido, llevar a cabo la integración global de los muelles Reina Sofía, Alfonso XIII y el Muelle Ciudad no se podrá producir nunca hasta que no se lleve a cabo el traslado de la actual terminal de contenedores a su nueva ubicación. De ahí que la APBC tiene claro que es estrictamente necesario el mantenimiento del recinto fiscal del puerto de Cádiz y, por consiguiente, el paso de vehículos pesados por la zona. De ahí que todo este proyecto se contemple de manera faseada, "de modo que se pueda llevar a cabo la ejecución de la zona no afectada" por estos tráficos que resultan vitales para que el puerto siga siendo puerto y, tal y como ha dicho Teófila Martínez, ex alcaldesa de Cádiz, "nadie siga perdiendo en todo este proceso, ni el puerto ni la ciudad".

Una vez que se lleve a cabo esa mudanza de los contenedores podrá llevarse a cabo una segunda fase que ya sí supondrá el cambio radical de la faz de este espacio de la ciudad ahora utilizado para actividades portuarias.

A modo de colchón de protección entre el paseo peatonal y la futura plataforma del tranvía se contempla la disposición de una franja verde ajardinada y arbolada que servirá también de atenuador acústico frente al tráfico de la Avenida del Puerto.

Espacio para la hostelería

El proyecto contempla la creación de una nueva plaza al inicio del paseo, en el extremo del Muelle Ciudad más próximo a la Plaza de Sevilla. Allí se contempla la implantación de un módulo de hostelería con terraza exterior que sirva "como dinamizador de la zona y que debería respetar las condiciones establecidas en la normativa urbanística aplicable".

Entre las "islas verdes" centrales y el cerramiento que delimitará la zona de maniobras se ubicará un parque infantil discontinuo dedicado al juego de los más pequeños. Para el resguardo de esta zona ante las inclemencias meteorológicas, sobre todo, del calor, mientras que no se produce el crecimiento de las especies vegetales que se planten al inicio de la obra se colocarán, de manera provisional, una serie de toldos del estilo de los que hay ahora mismo instalados en el Muelle Ciudad.

La Puerta del Mar como icono histórico

En este proyecto se contempla que la Puerta del Mar se conservará como reseña histórica y constituirá el acceso principal a la actuación en el Muelle Ciudad. Frente a ese acceso se dispondrá un espacio que, "concebido como una prolongación de la plaza de San Juan de Dios", contará con dos fuentes transitables, con la idea de que podría ser el espacio también idóneo para la instalación de exposiciones al aire libre sobre la historia del Puerto de Cádiz.

La terminal satélite de cruceros ubicada en el Muelle Ciudad contará con otro módulo de hostelería que conformaría, junto a dicha terminal satélite, un espacio de recepción para los cruceristas que opten por bajar de los buques turísticos y que se encontrarán a su salida por la Puerta del Mar con el casco histórico de la ciudad a muy pocos metros de sus narices sin necesidad alguna de un GPS.

Al otro lado de esa misma terminal, el proyecto contempla también un estacionamiento para los autobuses que prestan servicio a los cruceros y a los turoperadores.

Según indica el pliego de condiciones para la licitación de estas obras, el acceso rodado a esta zona se prevé desde la Avenida del Puerto, si bien, hasta que no se produzca el traslado de la terminal de contenedores a su nueva ubicación y el posterior desarrollo de una fase 2 de todo este proceso de integración, dicho acceso se producirá desde el carril interior para circulación de vehículos existente actualmente. Esta zona podrá ser utilizada como espacio multiusos cuando no se encuentre ocupado por los autobuses, "resultando adecuado para la celebración de eventos puntuales de carácter medio".