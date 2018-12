“No tener aún el alumbrado supone un agravio comparativo”

Las agencias de viajes y las empresas que se dedican a realizar excursiones han apostado con fuerza este año por los desplazamientos de un día a localidades cercanas para contemplar su alumbrado navideño. Sevilla, Málaga, Medina Sidonia, Jerez... son algunos de los destinos que se promocionan y entre los que, por méritos propios, no estará Cádiz.

José Andrés Santos, presidente de la Asociación Provincial de Comercio del Metal, destaca que “ha surgido un nuevo fenómeno que es el turismo navideño. Nosotros no pedimos que Cádiz sea la ciudad más iluminada de España, pero sí que esté acorde con el momento y el mensaje que transmite la Navidad”. Y es que según este empresario “la gente asocia estas fiestas con villancicos, familia, tradición, luces... Si las calles no se iluminan, resta ese sentimiento a la ciudadanía y se convierte en una ciudad triste y que no invita a salir ni a comprar”.

Manuel Luna, presidente de la Federación de Comercio de la Provincia de Cádiz (Fedeco), cree que la capital debería ser “ejemplo y punta de lanza” en su imagen hacia el exterior y que este periodo, “el momento más importante del año para el pequeño comercio” tendría que verse recompensado por la Administración local que, por segundo año consecutivo, “no ha estado a la altura”.

Consideran que era el momento de lucirse y ponen como ejemplo a Jerez o San Fernando

Manuel Luna defiende la postura de la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto que ha realizado “una labor impresionante” y ha hecho todo lo posible para mostrar “la mejor cara de la ciudad”, por eso no entiende las causas del retraso por parte del Ayuntamiento pero “sí los efectos, que se traducen en una ciudad oscura y poco atractiva y que nada tiene que ver con otras como Jerez, El Puerto, San Fernando o Algeciras”.

Por su parte, José Andrés Santos señala que “el marketing sensorial existe y está estudiado: la gente se mueve por impulsos, por estímulos y en este caso no transmitimos nada bueno. Excepto Cádiz, todas las ciudades, dentro de sus posibilidades, están iluminadas en sus áreas comerciales. Que no esté puesto aún el alumbrado habiéndose licitado es un agravio comparativo”.

El presidente de la Asociación Provincial de Comercio del Metal hace la siguiente analogía: “es como darle un regalo a alguien pero sin envolver”, algo que para Manuel Luna es una oportunidad desaprovechada porque “era el momento de engalanarse y mostrar nuestro potencial”.