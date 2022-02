La temporada en zapatillas de mujer más innovadora y rompedora está en VAS

Cada temporada, la sociedad está pendiente a las nuevas tendencias que se lanzan al mercado para ir a la última en moda. En calzado, el auténtico referente online es la tienda VAS, por lo que con echar un vistazo a su web ya se pueden conocer todas las novedades y saber cuál va a ser el estilo que va a imperar y estar completamente actualizada. A continuación, se presenta la moda más actual en zapatillas casual de mujer

Las zapatillas casual mujer se han convertido en uno de los zapatos imprescindibles de cualquier armario femenino. Para el día a día son fáciles de combinar, muy cómodas y pueden adaptarse a cualquier época del año. No es de extrañar, por tanto, que en los últimos años se hayan adueñado de las calles, aunque cada temporada vienen estilos renovados que hay que conocer para estar a la última. En la tienda multimarca online VAS, se encuentran todos los must have de esta temporada que se adaptan al estilo de cada mujer.

Converse, un clásico que no falla

Las converse negras o blancas siguen siendo un icono de la moda que traspasa cualquier época, de hecho, son el sello del look de muchas mujeres que buscan darle a su estilismo un aire casual e informal. Aunque los modelos clásicos siguen estando presentes, la firma también sorprende cada temporada con modelos más atrevidos, bien con extra de plataforma, combinaciones cromáticas o con estampados exclusivos.

Con vaqueros, faldas, shorts, pantalones deportivos, vestidos… combinan a la perfección con cualquier prenda informal. Por este motivo, dentro de los Zapatos VAS, la colección de Converse ocupa un lugar de relevancia.

XTI, sneakers más atrevidos

Comodidad, estilo y versatilidad son características que destacan de la colección presentada por XTI. Los colores de la temporada son el taupe, el nude y los tonos metalizados que se combinan con pinceladas de color para ofrecer modelos exclusivos y atrevidos. Gracias a su doble suela y a la cámara de aire que incorporan, se consigue una mayor comodidad en la pisada, algo que agradecen las usuarias, ya que no se cansan de caminar con ellas puestas. Así mismo, el diseño de sus suelas en pico garantiza un buen agarre.

Hay pocos modelos tan versátiles como las deportivas de XTI, que presentan atractivos estampados ideales para looks de todo tipo (rurales, casual, urbanos, elegantes...) Del mismo modo combinan con un chándal que con un vestido largo, perfectas para el día a día.

Go Sexy, los sneakers con sello de identidad

Go Sexy tiene un amplio recorrido en el mundo de los sneakers. Nació en los años 90 y se posicionó como una marca de zapatillas deportivas transgresora, exclusiva y con identidad propia. Introdujeron en el mercado diseños futuristas, con volúmenes imposibles y formas aerodinámicas que no tardaron en conquistar al público más joven. Artistas como las Spice Girls o Brithney Spears eran los iconos de esta moda. El éxito continúo al llegarle colaboraciones con importantes firmas de moda, como DNKY, GUESS, Chipie, No Fear, LA Gear, entre otras.

No obstante, la moda es cíclica. Llegó 2000, las tendencias cambiaron y la empresa tomó la mejor de las decisiones, guardar la marca en un cajón para no perder su seña de identidad. En 2016, renace para darle un aire fresco a un mercado que se ha quedado estancado y su éxito resulta arrollador.

En la actualidad, esta marca española se ha posicionado ampliamente en el mercado nacional e internacional como la marca trendy líder en el diseño de sneakers, acorde al streetsyle y al look deportivo más actual.

Sus modelos con plataforma hacen que las usuarias suban unos centímetros, estilizando la figura sin perder comodidad. Quedan ideales con todos los outfits, ya sean vestidos, shorts, vaqueros, faldas…

Originales y súper cómodas, se presentan en una amplia variedad de colores, desde los más atrevidos a los más combinables, para que cada mujer encuentre su sneaker Go Sexy perfecto y se sienta atractiva en ellos.

New Balance, no pasan de moda

Dentro de los grandes clásicos de la moda, se encuentran las deportivas New Balance, que se presentan en infinidad de combinaciones de colores entre las que elegir, desde las más llamativas a las mas discretas.

No obstante, esta marca es mucho más que moda de calle, a pesar de que todo el mundo quiera llevarlas. New Balance se ha posicionado como una importante marca de zapatillas para running, un deporte que, por otro lado, está de rabiosa actualidad. Es una firma que destaca porque no para de innovar y presentar nuevos modelos con un nivel de calidad incuestionablemente alto.

Entre sus familias de productos, destacan Fresh Foam, 800 Series, Fuelcore/Fuelcell, Competición o el propio Trail. Y es que New Balance toca todos los palos, trabajando desde las zapatillas de entrenamiento para cada día hasta las de competición, pasando por las zapatillas mixtas que ayudan a mejorar en los entrenamientos. New Balance Sports Research Lab es el responsable de que la marca americana encuentre todas las soluciones tecnológicas con el estudio de miles y miles de corredores y corredoras.