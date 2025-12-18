Tecnonología aeroespacial para utilizar en el quirófano

Facultativos del Hospital Universitario Puerta del Mar, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, e investigadores del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA) han visitado las instalaciones del Centro de Fabricación Avanzada (CFA) en Puerto Real con el objetivo de estrechar lazos entre el sector biomédico y la industria de vanguardia gaditana para el avance del proyecto QUIRUCOMP. Todo ello surge de una colaboración entre Titania Aero, INiBICA y la Universidad de Cádiz, financiada por el CTA, tras el éxito del proyecto en la ‘Pitch Competition’ de la Plataforma ITEMAS (Plataforma de Dinamización e Innovación de las capacidades industriales del Sistema Nacional de Salud) del Instituto de Salud Carlos III. En dicho evento, el proyecto QUIRUCOMP, presentado con el aval del nodo IMIBIC, del que INiBICA es unidad asociada, fue seleccionado como una de las tres iniciativas premiadas entre 13 finalistas de toda España, reconociendo su alto potencial de transferencia al mercado y su impacto en el paciente.

Liderado por el doctor Pablo Andrés Cano, Facultativo Especialista de Área en Traumatología y Cirugía Osteoarticular e investigador principal del grupo emergente EM12 de INiBICA, este proyecto propone una revolución en el instrumental médico al sustituir el acero tradicional por materiales compuestos (fibra de carbono), habitualmente utilizados en la industria aeronáutica. Esto permite crear herramientas personalizadas que son radiotransparentes (no interfieren en las radiografías ni en los arcos quirúrgicos), mucho más ligeras y ergonómicas. Estas características reducen la fatiga del cirujano y mejoran la precisión intraoperatoria, lo que se traduce en cirugías más seguras y eficientes para el paciente.

La delegación de INiBICA ha estado acompañada en la visita al CFA por Francisco Javier Romalde Quintana, Operations Manager de FIDAMC en este centro. Además del doctor Cano, han asistido también el doctor Borja Sanz, especialista de Neurocirugía e investigador del grupo consolidado CO5 de INiBICA (cuya presencia subraya la aplicabilidad transversal de esta tecnología a otras especialidades complejas como la neurocirugía) y Paula Castro, técnica de la Oficina de Innovación y Transferencia del Conocimiento del INiBICA, encargada de la gestión de la valorización de estos resultados.

La visita ha servido para explorar las capacidades de la maquinaria de última generación del CFA, clave para la validación y futura fabricación de estos dispositivos médicos. En se sentido, Pablo Andrés Cano ha destacado que “el reconocimiento de ITEMAS nos confirma que vamos por el buen camino. La visita de hoy al CFA es fundamental porque, para llevar esta innovación del papel al paciente, necesitamos socios industriales con la capacidad tecnológica que ofrece Cádiz. Queremos que la fibra de carbono salve vidas, no solo que vuele”. Por su parte, desde el CFA, Francisco Javier Romalde ha subrayado la versatilidad del centro. “El CFA nació para dar soporte a la industria naval y aeronáutica, pero proyectos como este demuestran que la fabricación avanzada es transversal. Poner nuestro equipamiento y know-how a disposición de la salud pública es un paso natural y necesario para el tejido productivo de la región”, ha indicado.

El proyecto cuenta con la colaboración de la Universidad de Cádiz y el apoyo de empresas del sector como Titania Aero. INiBICA continúa así su misión de transformar el conocimiento científico en soluciones reales que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, alineándose con las estrategias de Innovación en Salud de la Junta de Andalucía.