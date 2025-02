“El teatro puede ser entretenido y pedagógico al mismo tiempo”

El gaditano Jose Warletta lleva diez años ejerciendo de dramaturgo con éxito y solidez. Autor comprometido y solidario, “activista” según sus propias palabras, tiene en el Teatro Lara de Madrid su escenario de cabecera.Hasta tres de sus obras están actualmente en cartel en la capital de España, mientras que triunfa también con ellas en teatros de Bulgaria, Puerto Rico yMéxico. Nacido en La Viña en 1976, alumno de Capuchinos y San felipe Neri, Warletta continuó su formación artística en la Escuela de Arte del Callejón del Tinte, antes de hacer un máster de Interiorismo que empezó en Madrid yacabó en Estados Unidos. Con el tiempo, activó el modo dramaturgo que andaba latente dentro de él desde pequeño y comenzó a escribir obras a partir de las historias que anidaban en su siempre fértil imaginación.

Pregunta.–Tras estudiar en la Escuela de Artes y especializarse y trabajar como interiorista, ¿cómo le llega la vocación teatral?

Respuesta.–Siempre me ha gustado escribir y contar historias. Es decir, desde pequeño siempre me ha gustado el mundo del teatro, el mundo de la farándula, pero desde el otro lado. Yo nunca he querido ser actor, pero siempre he querido eso, contar historias, que la gente se riera. De pequeño ya escribía, y ya después de haber trabajado como interiorista muchos años, intenté escribir un microteatro.

Puedo decir que el teatro lo he empezado desde abajo; es decir, he hecho microteatro, después pasé a un teatro un poco más largo de cuarenta minutos, después pasé al de una hora y media y ahora pues ya tengo obras largas y tengo musicales. Creo que los que somos de Cádiz tenemos algo de arte que por algún lado tiene que florecer, y a mí me floreció porque quería contar y quería escribir historias.

P.–¿Y desde un principio supo que lo haría a través del teatro y no desde otro formato literario?

R.–Sí, sobre todo porque el teatro tiene una magia muy especial, porque en el teatro te la juegas a una toma. Yo también he hecho mis pinitos en programas de televisión, pero el teatro, el calor de la gente, el ver cómo la gente se emociona o se ríe con tu historia, eso a mí me atrajo. Sentir esa energía del público, me parece, no lo tiene otro arte. Haces una buena serie, la ponen en una de estas plataformas, pero tú no ves a la gente viéndolas. Entonces, el teatro me parece mucho más atractivo, mucho más emocionante

P.–Dicen que los buenos actores son quienes son buenos haciendo teatro...

R.–Totalmente, porque se la juegan todo a una toma, ya no hay repetición; es decir, tienes que darlo todo en esa hora y media, dos horas, tienes que jugártela. Entonces, da igual que te duela la cabeza, da igual que un familiar fallezca, como yo lo viví hace poco, tú tienes que estar dándolo todo en ese momento. Sí que tienen que ser curtidos para ser actores de teatro

P.–¿Cuáles fueron sus referencias teatrales cuando empezó?

R.–En un principio no las tuve. Llevo diez años en el teatro, pero siempre he tenido obras en cartel. Y yo llevaba dos años haciendo esto y me decían dramaturgo, pero me daba pudor porque me parecía una palabra tan grande. Antes no tenía referencias, pero ahora, en mi camino, me he encontrado a grandes, que ya he cogido como referencia. Está Juan Luis Iborra, que para mí es un grande, tanto desde la televisión, como de teatro y de todo, que para mí es un referente, y para mí ha sido mi mentor en muchas, aventuras. Después he estado trabajando codo a codo con Loles León, que ahora es amiga mía. Tener a Lola al lado y no inspirarse, y no absorber todo lo que te ofrece, es estar loco. También tengo, por supuesto, a Pepón Nieto, que me sopló las alas de los primeritos porque ha ido a ver lo mío todo. Y cuando escribí mi primer micro, él fue y me animó a que siguiera escribiendo. Y, por supuesto, tengo a nuestro otro gaditano, a José Troncoso, que cada vez que veo algo suyo, yo veo mi todo, mi casa y mi barrio, mi público.

P.–Su carrera teatral se ha desarrollado fundamentalmente en Madrid, en el Teatro Lara.

R.–Bueno, ha sido un proceso. Empecé, como te digo, haciendo microteatro en Escondite Teatro, por ejemplo, que ya no existe. Pero después... Llevo cuatro años con una función en el Teatro Lara, que es mi segunda casa. Es decir, ‘Santas y perversas’ lleva allí cuatro años. Y ahora mismo tengo tres obras en cartel y voy a estrenar la cuarta. El Teatro Lara de Madrid se ha convertido en mi casa.

P.–¿Cómo definiría su teatro?

R.–Creo que una cosas que identifica mis obras es que yo le pongo alma. Es decir, hasta la más ligera comedia puede dar un pellizquito en el estómago y hacerte pensar. Me considero activista; soy activista en todos los aspectos. El teatro tiene que ser entretenido, pero también puede ser pedagógico sin olvidarnos del entretenimiento: entretenido y pedagógico al mismo tiempo. Se puede hacer una obra de un tema muy difícil y hacer que el público se esté sintiendo bien. Mi deber como autor es que el público se haya distraído, pero también que haya pensado. Que, por ejemplo, si yo tengo una obra donde hay cinco personajes, voy a intentar meter a un personaje trans. Me siento en la obligación de dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+. O hablar del tema de los malos tratos porque participo contra la violencia de género, soy activista contra la violencia de género.

P.–En Cádiz, sus obras se han representado en la sala Central Lechera, pero le queda el Teatro Falla.

R.–Es mi sueño, es mi sueño. Tengo un proyecto que se llama ‘El zapatero de Cádiz’, escrito hace años, y mi deseo y mi sueño es que esta obra, que es un homenaje a Cádiz y un homenaje a mi padre que era zapatero, se estrene en el Teatro Falla. Sí, es mi sueño.