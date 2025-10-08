Un taller de grabado experimental gratuito en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz

La exposición El lenguaje del color. Miró íntimo, que se puede visitar en el Centro Cultural Fundación Unicaja, ofrece una oportunidad para introducirse en el mundo del grabado experimental. Así, la propia Fundación Unicaja, en colaboración con el Festival de Arte Contemporáneo de Cádiz, pone en marcha un taller los días 18 y 25 de octubre, de 11.00 a 13:00 horas, gratuito previa inscripción.

El taller, impartido en el centro cultural por el artista plástico y grabador Germán Duarte, se desarrollará en dos sesiones y combinará una introducción cultural sobre el mundo de Joan Miró y el grabado calcográfico con la experiencia práctica y creativa a través de monotipos y texturas y la observación de planchas y estampas tradicionales.

La sesión del 18 de octubre se centrará en el monotipo y las texturas, en la que los participantes conocerán las técnicas y conceptos y practicarán la aplicación de tinta al aceite sobre acetato, la generación de texturas con objetos diversos, la estampación manual sobre papel y la experimentación con capas de color y composición libre. La sesión del sábado 25 de octubre tratará sobre planchas trabajadas al aguafuerte, aguatinta y técnicas aditivas, además de ejercicios prácticos con acetato y tintas inspirados en la obra de Miró.

Las personas interesadas pueden inscribirse de manera gratuita a través del correo mediacionculturalcadiz@fundacionunicaja.com o en el teléfono 956297298.

Una muestra que profundiza en el color y la obra sobre papel de Joan Miró

La exposición El lenguaje del color. Miró íntimo está compuesta por más de 60 piezas, entre dibujos, grabados, libros de artista y óleos, además de la serie Mallorca, obra fundamental en el corpus creativo del barcelonés y una de las más significativas en su exploración del papel como medio artístico. Un conjunto de obras donde la luz, los colores y las formas remiten a los paisajes y a la atmósfera mediterránea que tanto influyeron en el artista.

La muestra exhibe también una cuidada selección de grabados y dibujos originales que desvelan la faceta más experimental del artista, así como emblemáticos libros en los que la relación entre texto e imagen se entrelaza de forma poética y obra gráfica, dibujos y un lienzo, que permiten establecer un diálogo entre los distintos soportes, mostrando cómo su lenguaje visual evoluciona y se traslada entre medios con una coherencia inquebrantable.

La muestra El lenguaje del color. Miró íntimo puede visitarse hasta el 31 de octubre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz (Calle San Francisco, 26), de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas con entrada libre hasta completar aforo.