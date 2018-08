Se suspende la Velada de los Ángeles

14 de agosto de 1873. El Ayuntamiento decide suspender la Velada. Muchos fueron los asuntos de que se ocupó el Municipio en su sesión de ayer noche, que terminó pasadas las once y media. Uno de ellos fue la cuestión de si debía o no llevarse a cabo este año la Velada. Se dio lectura a un informe de la comisión de Hacienda, según el cual se llevan gastados 61.000 reales en organizar el festejo y que el desembolso total que originaría la misma no bajaría de los 260.000 reales. Habiendo manifestado el alcalde que las arcas municipales estaban tan exhaustas que era totalmente imposible sufragar dichos gastos, se acordó, por unanimidad, que la Velada no tenga lugar este año.

l Piden se amnistíe a implicados en los cantones.

Celebraron anteayer los diputados de la oposición una reunión para decidir sobre la conducta que deben seguir.

Entienden que la mayor parte de sus compañeros políticos van a ser encausados por motivos de la última insurrección, lo que solamente será beneficioso para el Gobierno y los diputados de la mayoría.

Acordaron que continuarían asistiendo a la Asamblea Nacional, tomando parte en los debates sobre la nueva la Constitución, siempre y cuando la mayoría de la Cámara se comprometa a aprobar una amnistía para los implicados en el levantamiento de los cantones.