Larga vida y prosperidad a los 'trekkies' de Cádiz

Tan sólo seis personas componen el Club de Fans de Star Trek en la provincia de Cádiz. Seis amantes de este clásico de la televisión que se emitió por primera vez en la cadena estadounidense NBC en 1966 y que creó una legión de fieles por todo el mundo: los 'trekkies', de la que forman parte miembros tan ilustres como Barack Obama, Bill Gates y Quentin Tarantino. La Casa de la Juventud acoge hasta este viernes una exposición sobre los klingons, una raza de humanoides del universo Star Trek, que ha organizado este grupo gaditano.

Raúl Lloret es el presidente de esta pequeña asociación que se formó hace tres años y que se fundó con el objetivo de difundir una serie "muy inteligente respecto a la ciencia y la divulgación científica. Era muy innovadora porque hablaba en una época muy complicada, finales de los años 60 en Estados Unidos, de temas como el racismo o el sexismo ambientados en el futuro pero hablando del presente. También versaba sobre exploración, aventura, viajes... De descubrir nuevos mundos de una manera pacífica".

Según el presidente de esta entidad el maltrato de las televisiones a la serie ha influido para que en España haya menos seguidores que en otros países como Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, donde se cuentan por miles. "En España Star Wars está mucho más explotado, sobre todo al pasar a manos de Disney. Aquí la mala distribución de la Paramount afectó a su difusión: se ponía en canales a horas intempestivas, no seguía la misma línea... Eso ha hecho que mucha gente los confunda. Pero no tienen nada que ver. Star Trek es una serie de ciencia ficción, es la ciencia que el día de mañana puede ser una realidad. Es objetiva y muy analítica, mientras que Star Wars es un mundo de fantasía".

Star Trek se ha desarrollado a lo largo de 13 películas y seis temporadas de la serie, sin contar los dibujos animados, y ha conseguido crear una iconografía propia como el saludo vulcano con su 'larga vida y prosperidad', inventado por el mítico Leonard Nimoy, que encarnó al primer Mister Spock. "Las nuevas generaciones siguen viendo la serie, las películas también han tenido bastante éxito, pero que les guste el mundo de la ciencia ficción es complicado", explica Raúl.

No obstante, el Club de Fans de Star Trek en Cádiz no ceja en su empeño de dar a conocer los valores de esta serie y por eso han cumplido cuatro años en su cita con la Casa de la Juventud. "Hemos organizado una exposición sobre los klingons, que son una raza guerrera, mostrando fotos, pósters, banderas, vitrinas con merchandising... Emitimos los mejores capítulos sobre ellos y damos charlas sobre sus rituales, su idioma..." Un idioma, por cierto, que se estudia en algunas universidades norteamericanas.

"La Casa de la Juventud nos apoya muchísimo y la fundación de la Mujer también, pero no tenemos una gran respuesta del público, si te soy sincero. En la segunda edición di una charla para mí mismo porque no vino nadie. Es complicado porque somos pocos, pero soy optimista porque Star Trek es una serie utópica y algún día lograremos aglutinar a mucho público".

Para Raúl no es ningún insulto que le llamen friki, un adjetivo que ha escuchado a lo largo de su vida. "Friki es una palabra que me parece muy positiva, es un término que se utiliza para designar a alguien muy aficionado a algo, a mí que me digan friki me gusta. Yo tengo mis familia, mi trabajo, mi carrera, y otras aficiones, le dedico más tiempo a Star Trek que a otras cosas, pero no estoy obsesionado. Dentro del frikismo hay varias categorías: depende del dinero, del tiempo y de que tu pareja te deje", concluye entre risas.