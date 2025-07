South Series de Cádiz 2025: Fran Perea, Natalia Sánchez y Chloé Wallace estarán en el foro profesional

La sección de Industria de la III edición de South International Series Festival, que se desarrollará wntre los días 15 y 17 de septiembre, convertirá a Cádiz en epicentro del debate sobre presente y futuro de las series. A través de diversas actividades, como Industry Talks, Keynotes o Masterclasses, la ciudad será plató español en el que se abordarán los grandes retos del sector, teniendo en cuenta en su programación desde el auge de la ficción española en el mundo hasta los desafíos legales del storytelling real, pasando por la transformación del formato diario, el papel de las mujeres en el thriller o la revolución de la publicidad integrada.

En esta III edición del festival de Cádiz, el foro profesional -cuya programación aún no está cerrada al 100% y seguirá creciendo en próximas semanas-, apuesta por una apertura internacional, con actividades tanto en castellano como en inglés, como la masterclass de Chris Brancato; nombres conocidos desde hace décadas en este mundo seriéfilo, como el de Fran Perea; o destacando por una notable presencia de mujeres profesionales entre sus participantes, como Eva Isanta, Natalia Sánchez, Sandra Miret o Patricia Vico, reflejo del impulso hacia una industria más plural e inclusiva.

El festival, que se presentó en Madrid el pasado mes de junio con un adelanto de las primeras series programadas, contará este año con dos nuevas secciones, Revival, dedicada a grandes títulos que han marcado la historia de la televisión y con la que próximamente se anunciará una gran sorpresa para el público, y Spotlight South, heredera y unión de las anteriores secciones Joyas y Panorama. Además, también se anunció la creación de un nuevo galardón, el premio “Ciudad de Cádiz”, entre otras novedades.

Primera jornada de la sección Industria

La jornada inaugural, el lunes 15 de septiembre, comenzará con una bienvenida a cargo del director del festival, Carles Montiel, seguida por una mesa redonda sobre el estado actual del negocio de las series con la participación de directivos de las principales cadenas de televisión y plataformas.

A continuación, se explorará el complejo proceso legal de adaptar hechos reales a la ficción, en una mesa internacional con Alex Wade (CEO, Reviewed & Cleared), Nathalie Rodilla (Director, Legal and Business Affairs HBO Europe), y Sophie Borowsky (Partner, Crossen & Borowsky).

El mediodía seguirá con South Boost, pitching de los proyectos andaluces en desarrollo anunciados hace unas semanas, cuyo jurado en esta edición estará compuesto por ejecutivos de Canal Sur, Isa Cabrera; Movistar+, con Manuela Ocón; RTVE Play de la mano de Alberto Fernandez; y la Spain Film Commission con Carlos Rosado.

Seguirán en la misma tarde dos sesiones de alto interés: una keynote sobre la evolución de la publicidad digital en el audiovisual animado por Olga Caballero, directora del área digital comercial de Mediaset, y Álvaro Bermúdez, Managing Director del grupo IZEN, y el panel El valor creciente de las series : cómo hacer series se volvió prestigioso, con los directores y guionistas Jorge Coira, Alex Rodrigo, Carmen López-Areal y Marina Efrón, que reflexionarán sobre el auge artístico y profesional del formato seriado.

Como Afterwork, y en colaboración a AAMMA, los asistentes podrán disfrutar de Sala de montaje: el arte invisible, junto a montadoras de series andaluzas, como acción para resaltar uno de los oficios más decisivos, y a la vez, más invisibles, en el proceso de creación de una serie.

Martes 16 de septiembre

La productora creativa TBS, creadora de documentales sobre protagonistas tan diversos como el exseleccionador nacional Luis Enrique, o la influencer Verdeliss, protagonizará el martes 16 el segundo Café con, compartiendo los desafíos y aprendizajes detrás de la creación de series documentales centradas en figuras públicas, hablando en especial sobre series y deportes.

A media mañana, una esperada keynote analizará los incentivos fiscales en la producción audiovisual desde una perspectiva internacional a través de las experiencias de profesionales reconocidos, entre otros: Almudena Santaeufemia Delgado, Legal & Business Affairs de Buendía Estudios, y Pedro Martín, director Audiovisual y Deporte de Crea SGR.

Esta cita dará paso a uno de los platos fuertes de la programación profesional del festival: la Masterclass de Chris Brancato (Premio de Honor Internacional 2025 del festival), creador de éxitos como Narcos o Godfather of Harlem, titulada From Idea to Impact: Building a Global Series.

En horario de tarde tendrá lugar el panel Series sin fronteras: el poder global de la ficción española que reunirá a la directora de estrategia jurídica de contenidos y gestión de la propiedad intelectual de Telefónica/ M+, Clara Ruipérez de Azcárate; el actor y músico Fran Perea; la subsecretaria de Cultura del Gobierno de España, Carmen Páez; y a la actriz Eva Isanta. Seguido a ello será el turno de Las mujeres en el género más internacional: el thriller, con voces destacadas como las de la actriz Patricia Vico, la directora Chloé Wallace, la guionista Ruth García, y la influencer Sandra Miret.

Completará la programación de la jornada una mesa redonda, que organizada en colaboración con la ECAM, que versará sobre la conciliación necesaria, pero a veces complicada, entre libertad creativa e intereses comerciales, reuniendo a la guionista Valentina Viso, la directora de Marketing y Comunicación de Filmin Pilar Toro, y a Sara Cano y Paula Fabra, guionistas y creadoras de Los años nuevos.

Miércoles 17 de septiembre

La mañana de la última jornada comenzará poniendo el foco en la programación de contenidos en plataformas y cadenas, con un panel sobre el papel del Algoritmo humano: una mesa redonda que contará con responsables de programación y contenidos de las principales cadenas de televisión y plataformas.

A las 11.00 horas, en la charla Coproducciones Internacionales: colaboraciones con estudios globales desde España, Anxo Rodriguez (productor Espotlight) y Marisa Simon-Moore, Sony Televisión intercambiarán experiencias vividas y lecciones aprendidas en este ámbito tan crucial para la industria nacional, para, a continuación, Natalia Sánchez, actriz protagonista de Sueños en libertad, y su director, Joan Nogueras, acompañados de otros ponentes, hablarán de la reinvención de “la ficción diaria”.

Para cerrar por todo lo alto el foro de industria, y como ya también fuera anunciado, los cineastas Jorge Laplace y Alexis Morante, reconocidos como unos de los mejores directores de docuseries y documentales deportivos y musicales de este país, contarán sus experiencias en la charla De Alcaraz a Alejandro Sanz: el reto de filmar a las grandes estrellas.

La III edición de South International Series Festival, que se celebrará entre los días 12 y 17 de septiembre de 2025 en Cádiz, tiene como sedes el Palacio de Congresos, el Gran Teatro Falla y el Teatro del Títere y está producido por Womack Group, con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación de Cádiz, entidades oficiales; siendo Mediterráneo Mediaset España Group su Media Sponsor; la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y Rims Mobility sus Sponsor; y la Writers Guild Fundation y el Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la UCA sus partner.