“La sordera puede favorecer el aislamiento”

La Fundación Asisa, Otoaudio, la compañía especializada en audiología y prótesis auditivas, y la Universidad Católica de Murcia (UCAM) han creado la Cátedra de Patología Auditiva. Al frente de esta cátedra se encuentra un gaditano.

Por su nombre no lo parece, pero Gorka Rodríguez Alday es de Cádiz. De madre bilbaína, este audiólogo, llega a dirigir esta cátedra de esta famosa universidad gracias al apoyo de la Fundación Asisa.

Él mismo cuenta a este periódico que cuando terminó sus estudios empezó a trabajar en el hospital Puerta del Sur de Jerez, del Grupo HLA. Allí tuvo la feliz idea de presentarla a la Fundación Asisa una propuesta para crear un servicio completo en el que “se abarcara, por una parte, los estudios a nivel auditivo de niños recién nacidos y niños en edades de desarrollo del lenguaje, como a personas adultas”.

Era, según cuenta, la idea de llevar a cabo una evaluación completa, así como un servicio para rehabilitar los posibles problemas que se detecten, ya sea gracias a un audífono, con terapias auditivas o bien con terapias verbales. A Asisa le pareció bien la idea y vio ahí una importante línea de negocio. De ahí nació Otoaudio, empresa del Grupo Asisa de la que es gerente el gaditano Gorka Rodríguez, en Jerez, en octubre de 2017. Los resultados empezaron a ser muy bueno con lo que llegó el momento de la expansión, abriendo sede en Madrid, Alicante y Murcia.

De hecho, en estos momentos, según cuenta Gorka Rodríguez, se plantea una segunda fase de esta expansión en la que podría incluirse la posibilidad de abrir un centro en Cádiz capital.

Fue al aterrizar en Murcia cuando tuvieron la idea de contactar con la UCAM, al tratarse de una universidad de gran prestigio a nivel internacional, “de hecho es la única que mantiene un máster de Audiología aprobado por el Consejo Interuniversidades”. “Y como me constaba que Asisa cuenta con cátedras con muchas universidades, ¿por qué no intentar esta cátedra en la que esté presente la Fundación Asisa y Otoaudio?”.

Pues así fue, y en la actualidad Gorka Rodríguez dirige esta cátedra, que cuenta también con la coordinación del doctor Gil Melgajero. Con esta cátedra, la idea es promover actividades de docencia, investigación y divulgación en el campo de la otorrinolaringología y audiología, según este gaditano.

Su experiencia le hace conocer con bastante exactitud la salud auditiva de los españoles. “Hay veces que me vienen pacientes que me dicen “oiga, que me han dicho que soy sordo. Le hago unas pruebas y le digo “caballero, usted oye un poco menos pero usted no es sordo”. El problema, o uno de los problemas, según refiere Rodríguez está en el mal cuidado de la audición de la población en general.Este especialista habla de que la presbiacusia, que es la pérdida de audición por el transcurso de la edad, se está dando cada vez a edades más tempranas. Siempre la presbicia hacía su aparición alrededor de los 60 años y ahora se detecta mucho antes.

En cuanto a los motivos, el gerente de Otoaudio lo achaca a la mala protección, y, sobre todo, “al uso de cascos a volúmenes desorbitados, que puede resultar más dañino de lo que pueda parecer y por el ruido ambiental al que todos nos vemos sometidos en las grandes ciudades”. Recuerda el audiólogo un estudio de una universidad americana en la que se comparaba el nivel auditivo de una ciudad de Estados Unidos y el de una población africana, resultando que la audición de las personas de pueblos de África a los 60 años, era la misma que la de los estadounidenses a los treinta y tantos. Todo por culpa de ese ruido ambiental.

Gorka Rodríguez asevera que la salud auditiva de los españoles no es buena. “La gente no suele tener un cuidado excesivo de la salud auditiva, sobre todo la gente joven que me pregunta si los cascos son malos. No son malos sino que lo que hacemos es un mal uso de ellos”. Según este gaditano, “las células auditivas no se regeneran. Tenemos muchísimas, pero si las vamos dañando a lo largo de los años, nos encontraremos con problemas auditivos a edades muy tempranas, así como problemas de entendimiento.

Además, según apunta este audiólogo de reconocida reputación, detecta una cierta reticencia, cuando el paciente detecta una pérdida auditiva, a tratarla. “Y es un tema delicado, porque hay estudios que relacionan la pérdida auditiva con el alzheimer o con la demencia senil. Al final, una persona se encuentra con que no oye bien y tiende a aislarse y a desarrollarse cognitivamente menos, lo que termina haciéndole estragos”.