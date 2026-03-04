Dos soldadores de Cádiz "represaliados por su acción sindical", según el TSJA, piden apoyo en change.org

"Manuel Balber y Jesús Galván son dos soldadores con más de 30 años de experiencia que, además de ser reconocidos por su profesionalidad, han participado activamente en las reivindicaciones obreras del metal. Por esta razón, fueron vetados, inicialmente, hace 10 años de la factoría de Dragados. Aun así, nunca han renunciado a su justa lucha", informan desde la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) a través de un comunicado.

"En el verano del 2020 nuestros dos compañeros fueron despedidos de una subcontrata de Navantia/Puerto Real después de unas protestas en las que se reivindicaba carga de trabajo. Varios años después, estos astilleros permanecieron sin apenas faena. Inmediatamente, sus compañeros decidieron parar los Astilleros de Navantia San Fernando y Puerto Real durante una semana como protesta por los despidos. Los Comités de Navantia, el de Dragados y varios sindicatos consideraron, sobre las reivindicaciones de carga de trabajo y los posteriores paros, que estaban de acuerdo con el fondo de las reivindicaciones, pero no en las formas”, aseguran desde el colectivo.

"Jesús y Manolo denunciaron los despidos y, dos años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJ) les dio la razón y consideró que los despidos eran nulos por tratarse, según dicho tribunal, de una represalia por las acciones sindicales en las que ambos participaron. No obstante, al tratarse de trabajadores eventuales y haber acabado la obra para la que fueron contratados, no volvieron a sus puestos de trabajo", denuncian en el escrito.

"A pesar de que, según la propia patronal, estamos en un momento histórico de carga de trabajo, en el que factorías como la de Dragados están teniendo que traer soldadores del extranjero, 6 años después de haber sido despedidos y 4 después de haberles dado la razón los tribunales, Manolo y Jesús, soldadores con diferentes homologaciones y profesionales contrastados, no han vuelto a trabajar en ninguna factoría de la Bahía ni en ningún taller. El despido de ambos no fue un hecho puntual, fue una auténtica cadena perpetua", sostienen desde la CTM.

"Un veto que no es un hecho aislado"

El colectivo ha abierto una cuenta en change.org bajo el lema "Por el fin de las listas negras del Metal". En su argumentario sostienen que "en la provincia de Cádiz se está produciendo un veto laboral contra los trabajadores. Muchos de ellos son anónimos y jamás conoceremos sus nombres porque existen situaciones coercitivas tanto en las subcontratas como en las grandes empresas tractoras de la bahía".

"Hoy Manuel Balber y Jesús Galván, soldadores cualificados con formación, experiencia, certificaciones y habilidades técnicas en el sector del metal, son las caras visibles de esta realidad. A pesar de contar con toda la preparación necesaria, se les impide trabajar en su propia tierra y se les obliga a un exilio laboral, teniendo que desplazarse incluso al extranjero para ganarse la vida, mientras que en Cádiz existe carga de trabajo y una demanda real de personal cualificado en el sector", explican.

"Este veto no es un hecho aislado, sino una actitud prolongada en el tiempo como consecuencia de la defensa pública, activa y plenamente legítima de los derechos laborales y colectivos. Manuel Balber y Jesús Galván se han convertido en víctimas conocidas de unas prácticas que afectan a más trabajadores del sector, utilizadas para imponer el miedo, el silencio y la sumisión mediante la impunidad patronal", sostienen.

"Estos hechos vulneran el derecho al trabajo, la libertad sindical y el principio de igualdad, derechos protegidos por la Constitución Española, la legislación laboral vigente y la Declaración Universal de los Derechos Humanos" aseguran. Por eso exigen "el fin inmediato del veto y de cualquier lista negra o represalia laboral, una investigación urgente e independiente de los hechos denunciados e igualdad real en el acceso al empleo y el derecho a trabajar dignamente en Cádiz".