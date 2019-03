Los softwares de gestión de negocio, un paso más en acercar fintech a las pymes

Dirigir una empresa puede resultar una tarea muy compleja. Desde las tareas del día a día hasta el pago de facturas, es necesario que exista un control específico que nos permita ahorrar tiempo y errores. Y para ello, no hay nada mejor que contar con una herramienta informática tan útil como un programa de facturación.

Billage, una idea que surgió para hacerlo todo más fácil

No existe un software de gestión igual a otro, ya que aunque la mayoría cuente con unas opciones básicas, los hay que tienen otras características que les añaden valor frente a sus competidores. Sin embargo, ¿qué es lo que hace que elijamos un programa u otro? ¿El precio? ¿Las valoraciones? Pues más allá de eso, su facilidad de uso y su utilidad.

En esto fue en lo que se basaron los fundadores de Billage, ya que tras usar varias de estas herramientas de gestión, se dio cuenta de que en realidad sólo usaba una pequeña parte de las funciones que ofrecen estos programas (y es más, muchos de ellos no son nada intuitivos y resultan complicados de utilizar).

Al definir las funcionalidades del producto, establecieron las bases de un programa de facturación que cumplía con sus necesidades y que también podría ayudar a otras empresas que cada día se enfrentan al mismo problema. Hoy Billage es una realidad y ayuda a empresas de todos los ámbitos a poner en orden su facturación.

Una respuesta a la organización empresarial en el ámbito digital

Aunque no lo parezca, no ha pasado mucho tiempo desde que la facturación de las empresas ocupaba grandes volúmenes de libros de cuentas. Esto, a parte de ser un método que ocupaba mucho espacio, podía complicar mucho la revisión de datos y no era difícil que se perdiese algún libro entre las estanterías.

Con la llegada de los ordenadores, la facturación pasó al Excel y de ahí muchas empresas se atrevieron con los softwares especializados. Sin embargo, muchos de estos no cumplían al 100% con sus necesidades y había que contratar más de uno. Esto suponía una pérdida de tiempo y de dinero considerable, pues había que aprender a utilizar cada programa y además pagar una cantidad fija al año por cada software.

Billage ha eliminado estos problemas al ofrecer un programa que cuenta con todo lo necesario para que la facturación sea algo sencillo. Sus creadores sabe que ya son muchas las empresas que tienen experiencia con otros programas de gestión, y que ellas mismas saben lo que quieren conseguir. Billage les da una respuesta sin complicaciones y económica, por una cuota mensual muy reducida.

La necesidad de una buena gestión económica

En las empresas, el aspecto económico no es sólo importante para pagar a proveedores y cubrir gastos, sino también para justificar las ganancias y otros aspectos relacionados. Es por ello que también es necesario contar con una herramienta que nos permita controlar los movimientos realizados en cada una de estas cuentas.

La banca online ha facilitado mucho esta tarea, pero no es suficiente. Muchas empresas cuentan con varias cuentas, que a su vez pueden repartirse entre distintas entidades bancarias. Para dar respuesta a esto surge el concepto fintech, que busca facilitar las actividades financieras a través de la tecnología.

Billage, en su línea para seguir facilitando el aspecto financiero de las empresas, busca incorporar próximamente este tipo de tecnología. De esta forma, se dispondrá en un mismo lugar de toda la información importante a nivel facturación. Y es más, se podrán realizar gestiones bancarias sin salir de la aplicación.

La importancia de la primera impresión

Aunque siempre hemos oído la frase “no te dejes engañar con la primera impresión”, dentro de los negocios las segundas oportunidades no existen. Se buscan soluciones rápidas y efectivas, ya que si nos arriesgamos a elegir la opción equivocada, esto puede tener consecuencias muy graves a corto y medio plazo para nuestra empresa.

Es por eso que Billage busca crear una buena impresión desde el primer momento, pues sabe que esta es clave a la hora de que las empresas elijan este programa frente al resto que existen en el mercado. Y por ello confían en su sencillez y facilidad de uso, defendiendo que el mejor software de gestión no tiene que ser el que más funcionalidades tenga, sino el que dé la respuesta adecuada en cada momento.

La facturación empresarial aún sigue siendo una asignatura pendiente, pues la falta de automatización de los procesos hace que sea una tarea que consume mucho tiempo (además, esto también puede provocar muchos errores humanos que pueden complicarla aún más). Es por eso que cada vez más empresas confían en los softwares de gestión, pues por un módico precio cuentan con muchas ventajas que pueden ahorrarnos muchos quebraderos de cabeza en el futuro.