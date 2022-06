Los socorristas de Cádiz piden auxilio

SOS de los socorristas gaditanos. Los empleados de la plantilla municipal Cádiz 2000, donde se integra el salvamento y socorrismo de las playas de la ciudad, trabajan en la actualidad con una precariedad en sus instalaciones absolutas.

En los últimos días se les ha llegado a estropear el quad (una especie de moto con cuatro ruedas) que sirve para remolcar las embarcaciones hasta la orilla y uno de los días tuvieron que llevarlas a pulso desde el local que tienen en un módulo en la calle Nereidas hasta la orilla de la playa La Victoria. Uno de los miembros de la plantilla asegura que sufrieron tanto que "si llego a tener que hacerlo otro día me hubiera ido de la empresa". Así llevan dos semanas y la situación no tiene visos de solucionarse, según la presidenta en fuinciones del comité de la plantilla de salvamento y socorrismo en Cádiz 2000, Olga Polanco.

Cabe recordar que en el año 2018 fueron remunicipalizados todos los servicios de playa con el argumento de una mejor eficiencia en el servicio y, entre otras cosas, unas mejores condiciones para los empleados.

Con el quad estropeado, se están viendo obligados a meter un vehículo 4x4 que llega hasta el módulo que les sirve de local, allí enganchan las distintas embarcaciones neumáticas y tras atravesar de manera longitudinal la playa, llegan hasta la orilla para soltar las barcas y dirigirse a los distintos lugares.

Sacarlos del propio local tiene sus dificultades, entre otras cosas porque las ruedas de los remolques están deterioradas y desinfladas.

Sin embargo, lo que se encuentra en peor situación es el local, que antiguamente era el Chiringuinto 'La Caña'. Los miembros de la plantilla no tienen un lugar donde cambiarse en mínimas condiciones y tras la primera parte donde hay tres embarcaciones neumáticas, la segunda zona donde estaban anteriormente los servicios y la cocina está totalmente apuntalada con los techos caidos y los restos de los desprendimientos en el suelo. Los inodoros están inutilizados y muchos de ellos rotos, en unas condiciones que distan mucho de la mínima dignidad para una plantilla de empleados.

Olga Polanco afirma que hasta hace dos años podían utilizar esa zona sin problemas y tenían distintos habitáculos, pero ya hoy en día no pueden hacerlo desde que se tuvo que apuntalar todo el local.

En Santa María del Mar tienen otro habitáculo pero allí se da la circunstancia de que no tienen siquiera corriente eléctrica. Según Polanco, esto les lleva a tener que cargar los walkie-talkie en un chiringuito de la zona, que les hace el favor.

En la actualidad la plantilla es de 23 personas pero a partir de mañana habrá refuerzos al incrementarse el grado de la temporada y a partir del 1 de julio ya estará al máximo rendimiento con servicios que irán desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche, mientras que ahora es de 12 a 7.

Sin embargo, a pesar de que este jueves tienen que incorporrase más plantilla, Olga Polnaco asegura que todavía no tienen los cuadrantes de los turnos de trabajo para la plantilla.

A partir del 1 de julio también se aumentan las embarcaciones de manera que una se guardará en el mismo local que las otras tres y una quinta irá para otra nave que tienen en la Zona Franca.

No sólo el local está en malas condiciones. En una de las torres de vigilancia que se encuentra pasada la playa de Cortadura, las ventanas de madera tienen que ser sujetadas por cuerdas para que no caigan y los cristales no encajan bien, por lo que también habría que hacerles algo de mantenimiento.