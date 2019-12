¿Cómo sobrevivir a las comidas de empresa?

Con la llegada del mes de diciembre, las cervecerías, bares y restaurantes de Cádiz se frontan las manos mirando la agenda de reservas de comidas y cenas de empresa para los próximos días. De este tipo de eventos uno puede salir fortalecido en el entorno de amistades o de compañeros de profesión e incluso con un ascenso prometido tras alguna que otra copa o bien, todo lo contrario, con la moral por los suelos y rogando al Divino que nadie publique en las redes fotos que mejor dejar en el olvido. La iniciativa Espacio C4, con sede en el edificio Cuzco IV de Madrid, destinada a potenciar el talento de las empresas a través de un ambicioso programa con servicios que incluyen clases de hipopresivos, pilates, charlas y conferencias punteras, y servicios de belleza y fisioterapia desvela las claves para salir triunfante de la comida de empresa:

Desestrésate, desconecta y llénate de energía: La comida de Navidad de la empresa debe transcurrir en un contexto relajado y desenfadado. Por eso, olvídate de hablar de trabajo y céntrate en enseñar tu verdadera personalidad, en socializar y sobre todo en disfrutar. Una muy buena manera de empezar con buen pie el acontecimiento laboral más esperado del año y de tener la mejor actitud es practicando deporte y liberando toxinas por la mañana. En este sentido, Edificio Cuzco IV cuenta con zonas de relajación para practicar yoga y ambientes para practicar deportes como pilates, mindfulness o Health Trainning. Este último es un nuevo entrenamiento funcional adaptado al entorno laboral que permite, en sesiones de 30 o de 50 minutos, trabajar de manera simultánea varios grupos musculares y mejorar el equilibrio, la coordinación, la resistencia, la fuerza, corregir la postura, el dolor de espalda y también mejorar el estado de ánimo.

El desayuno es importante: es normal que pensemos que en las comidas de empresa podemos comer y beber sin límites, aprovechando que no vamos a tener que hacernos cargo de la cuenta. Sin embargo, no tenemos que perder de vista que se trata de un evento empresarial, y que debemos mantener la compostura. Si no quieres ganarte mala fama tras la fiesta, es imprescindible que hagas un buen desayuno que te mantenga saciado y que evite que devores todos los manjares que hay a tu alrededor. Una buena opción de desayuno es la que ofrece Do Eat!, un espacio dentro de las instalaciones del Edificio Cuzco IV con muchas propuestas saludables y deliciosas y con una amplia variedad de zumos de frutas que te ayudarán a mantener el estómago lleno y a no llegar con un hambre voraz a la comida de empresa.

¡No seas tímido! Elegir dónde sentarse y con quién el día de la comida de empresa es una de las cuestiones que más preocupan a los trabajadores. Esta incertidumbre puede mitigarse gracias a los espacios de coworking que cada día más edificios ponen a disposición de los trabajadores, como es el caso de Edificio Cuzco IV, cuyos espacios flexibles promueven el trabajo en equipo y ayudan a que los trabajadores se relacionen. De esta manera, el día del evento tendrás mucho terreno ganado y podrás dedicarte a disfrutar del momento, sin tenerle miedo a las conversaciones.

La ropa dice mucho de uno mismo: Esta es otra de las cuestiones que nos planteamos ante acontecimientos de este tipo. Y es completamente normal, porque pese a que el evento está diseñado para desconectar de la rutina laboral y pasar un buen rato con los compañeros, no dejas de estar en un entorno empresarial. La imagen dice mucho de uno mismo, por eso, es mejor pecar de ser discreto y pensar con algo de tiempo cómo vamos a vestirnos. Para la puesta a punto, Edificio Cuzco IV pone a disposición de sus inquilinos un servicio de entrega y recogida de tintorería en la propia oficina y de manicura y pedicura.

Una retirada a tiempo es siempre una victoria: Es bastante usual que cuando se termina la fiesta organizada por la empresa, se siga de marcha en otro local. Si al día siguiente quieres ser persona, no desmayarte del cansancio, ser productivo y seguir dando buena impresión, es mejor no correr riesgos y retirarse a tiempo.