Así es el sistema de pinchos que trata de proteger a Moret de las palomas

La delegación municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz ha implantado ya las nuevas medidas de conservación del monumento a Moret situado en la plaza de San Juan de Dios. Se trata de una prueba piloto con la instalación de pinchos antiaves que eviten la degradación al que está siendo sometido este bien cultural.

Tras la limpieza del monumento, posteriormente se ha procedido a colocar de este sistema en aquellas zonas del monumento en las que se depositan gaviotas y palomas, que provocan con sus excrementos grandes daños a este bien histórico.

El Ayuntamiertno recuerda que en septiembre de 2025, desde la delegación municipal de Cultura se realizó una actuación de conservación y limpieza de este monumento aunque a escasas horas de finalizar los trabajos el volvió a presentar deyecciones de gaviotas en la cabeza y torso de la figura de Moret con el deterioro que supone para esta pieza de carácter histórico.

El sistema de protección contra la aglomeración de palomas y gaviotas se ha realizado mediante un sistema de pinchos especialmente diseñado para su colocación en estatuas y monumentos y que ya está siendo utilizado en otras localidades cercanas como en Sevilla, donde la implantación de este sistema de protección de bienes culturales se usa por ejemplo en el monumento a San Fernando en la plaza Nueva o el monumento a Velázquez en la plaza Duque de la Victoria.

Con esta experiencia piloto la ciudad de Cádiz se suma a otras poblaciones cuyo uso de este sistema hace que el patrimonio histórico este más protegido sin alterar su percepción visual ni apariencia.

En los últimos trabajos de conservación-restauración del monumento a Moret realizados entre los meses de febrero a abril de 2022 la empresa de restauración ya observó como esencial la necesidad de usar un sistema para ahuyentar las aves.

Se trata de un sistema disuasorio que se instala de manera que no cause daños a las aves ni represente un riesgo para las personas. En este sentido, el sistema de pinchos con punta roma evita que las aves se posen. DEsde el Ayuntamietno se asegura que cumple con la legislación de bienestar animal y protege a las aves. El sistema no requiere electricidad y está fabricado con materiales reciclables.