¿Cuáles son los síntomas para saber si se está sufriendo un infarto?

El doctor Jesús Oneto, desde su nuevo gabinete cardiológico de la Clínica de San Rafael de Cádiz, quiere relegar muchos mitos y leyendas. Por ejemplo afirma que si un paciente le llama diciéndole que lleva ocho hora con un dolor en el pecho, "seguramente eso no va a se nada". El dolor de una angina de pecho dura diez minutos. "Se suele pasar cuando uno frena el esfuerzo que le estaba llevando a padecer ese dolor. La frecuencia cardíaca disminuye y desaparece el dolor".

Cuando se trata de un infarto, que sería el caso en el que una arteria se obstruye, "lo que ocurre es que el dolor no se te quita. Si me dices que el dolor lleva 8 horas, seguramente eso no va a ser nada. El dolor de una angina de pecho dura diez minutos, se pasa cuando el esfuerzo disminuye, la frecuencia cardíaca baja y se te quita. Además, el dolor se hace tan insoportable que el paciente no lo puede aguantar más de 45 minutos, tiempo en el que el shock es ya inevitable".

Otro síntoma muy importante, según criterio del doctor Oneto, es que "uno tiene la sensación de que se va a morir. Simplemente la manera en la que el paciente te señala dónde tiene el dolor, ya es para nosotros muy indicativo. Si te señala con el dedo, con la punta del dedo, seguramente no sea nada de importancia. La sensación es como si te tiras al suelo y te pongo losas de 20 kilos de peso. Es una sensación que no deja respirar: No es que te asfixies sino que no puedes ni mover el tórax de lo que te aprieta. El dolor se te pasa a la espalda... Es una sensación muy particular", describe Oneto.

Por otro lado, también hay mucha leyenda urbana y sobreinformación que casi siempre llega a través de las redes sociales: "La gente habla de dolor en el brazo izquierdo cuando realmente te puede doler el derecho, el izquierdo... lo importante es que el corazón te avisa primero y eso es ya una señal de alarma que te indica que tienes que acudir a un cardiólogo que es lo más importante".