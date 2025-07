Sindicato de Inquilinas: El Ayuntamiento de Cádiz y la Sareb siguen sin dar soluciones a los vecinos de Javier de Burgos 19

Cádiz/Tras la presión ejercida por las vecinas de la finca organizadas con el Sindicato de Inquilinas de Cádiz, y su imposibilidad de marcharse temporalmente a San Fernando como propuso la Sareb, "las partes siguen sin ofrecer soluciones reales en Cádiz a las 5 familias que malviven en Javier de Burgos 19. Mientras, las inquilinas e inquilinos siguen residiendo en un edificio inhabitable con ratas, desprendimientos y con peligros constantes", informa el sindicato a través de un comunicado

Los responsables juegan con la vida y la dignidad de las familias

"Las familias necesitan un realojo en Cádiz para poder trabajar, estar con sus familias, poder acudir a su centro médico… Sin embargo, esta realidad no la están teniendo en cuenta los responsables de la situación. Por un lado, la Sareb asegura no poder ofrecer un realojo en Cádiz por el estado de las viviendas de su propiedad, mientras que por otro, el Ayuntamiento decide lavarse las manos y no se compromete a un realojo transitorio, ni a abonar un alquiler privado en Cádiz, ni a utilizar las viviendas vacías de Procasa o los miles de pisos turísticos que inundan la ciudad", añaden.

"Este lunes ambas partes se reunieron sin alcanzar ningún tipo de solución, demostrando una vez más que lo que más les importa son sus intereses. La imagen supuestamente “social” de la Sareb y su supuesta buena fe después de 3 años en los que no dieron ninguna señal, y en el caso del Ayuntamiento, desatender las necesidades de las familias trabajadoras de la ciudad para que se marchen mientras que regalan suelo público y ponen todas las facilidades a constructoras y promotoras de lujo".

Las presiones no tardan en llegar

"Las inquilinas de Javier de Burgos se han convertido en un problema para el Ayuntamiento y para la Sareb, por eso las presiones no han tardado en llegar. El Ayuntamiento con su dejadez de funciones no queriendo ofrecer ningún realojo en la ciudad natal de las familias, y la Sareb directamente, incluyendo los partidos que forman parte del gobierno central, insistiendo y tratando de persuadir a las vecinas de la finca para que se marchen. Todo ello sin respetar los tiempos de las familias afectadas, sus necesidades y su voluntad de querer seguir viviendo en su ciudad. Un problema que las partes implicadas pretenden solucionar de manera torpe y a espaldas de las personas implicadas, las cuales son las que de verdad están sufriendo un drama desde hace más de 3 años, tiempo en el que el Ayuntamiento y la Sareb hicieron oídos sordos".

"Todo esto sucede mientras se anuncia que Sareb traspasará más de 40 mil viviendas al Sepes (nueva empresa pública de vivienda del Gobierno) entre las que previsiblemente se incluirán las de Javier de Burgos de 19, las cuales ya están habitadas y en un estado ya bien conocido".

Las inquilinas del Sindicato también tienen sus intereses y los pondrán encima de la mesa

"Las 5 familias inquilinas de la finca de Javier de Burgos tienen intereses propios, una voluntad y una necesidad, que es quedarse en Cádiz. En la ciudad y en los barrios donde han crecido sus hijos y donde trabajan. Esto parece importarles poco a quienes están jugando con las familias a una partida de ping pong. Pasándose la pelota de un lado a otro".

"Pero las familias están unidas, organizadas y con el sindicato, decididas a seguir luchando. El pueblo de Cádiz está con ellas, como bien expresó Khaoula, la portavoz de la finca en lucha, el pasado miércoles 25 de junio delante de decenas de personas. 'Solo el pueblo salva al pueblo, y a nosotros nos va a salvar el pueblo de Cádiz', expresó con rotundidad, porque está quedando claro que solo las perdonas trabajadoras y las vecinas mismas podemos velar por nuestros intereses. Ni las administraciones, ni los gobiernos, ni la Sareb lo harán", concluyen.