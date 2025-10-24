El servicio de la UCA para cuidar la salud mental y evitar suicidios

Todo el mundo de la educación, que abarca desde los profesores que están en primera línea hasta los alumnos que se están movilizando, pasando por el personal de los centros educativos y académicos y también por los padres y familiares de los alumnos, anda desde hace días consternado tras la muerte por suicidio de una pequeña sevillana de 14 años de edad que sufría acoso. Las dudas, las reflexiones, los debates en torno a este fenómeno se suceden estos días, con una preocupación creciente por la salud mental de la comunidad educativa y universitaria.

En esas anda también la Universidad de Cádiz, que cuenta con un servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica (SAP) que entre su carpeta de actuaciones y responsabilidades presta especial atención a la prevención del sucidio. De hecho, fruto de esta concienciación ya desde noviembre de 2024 cuenta la UCA con un Protocolo de Prevención contra la Conducta Suicida que incluye planes de actuación para prevenir estas situaciones, medidas para afrontar los casos de riesgo, una guía para identificar las señales de suicicio y una serie de recomendaciones para la comunidad educativa y familiares sobre cómo actuar si, lamentablemente, el suicidio de un estudiante se llega a consumar.

Este servicio lo componen cuatro profesionales, dirigidas por Mar López, titulada superior de apoyo a la docencia e investigación. Explica la propia directora que el SAP tiene como misión principal "promover el bienestar psicológico, emocional y académico del estudiantado, favoreciendo su adaptación, desarrollo personal y éxito universitario". Y de forma complementaria, el SAP coordina la puesta en marcha de ese protocolo antisuicida, "una herramienta clave para la detección temprana, la intervención y el acompañamiento de las personas en situación de riesgo".

Respecto al suicidio, precisa Mar López que hoy en día es "la principal causa de muerte no natural en la población de entre 16 y 29 años". "Por eso la UCA trabaja para abordar la alta vulnerabilidad del alumnado ante este problema social y de salud pública", añade en referencia al modelo integral de actuación en el que se basa el protocolo. "Por un lado, contempla la formación de ‘centinelas’ y la creación de ‘puntos amarillos’, donde el personal docente e investigador y de administración y servicios recibe capacitación para detectar de forma temprana posibles riesgos y saber cómo derivar cada caso adecuadamente. Además, se trabaja en la reducción del estigma mediante campañas de sensibilización y la difusión del propio protocolo del Servicio de Atención Psicológica. El plan incluye también una atención psicológica rápida y especializada, con protocolos claros de actuación en situaciones de crisis, y se apoya en un trabajo en red, coordinando los recursos internos de la Universidad con los servicios de la Sanidad Pública para garantizar la continuidad asistencial y una respuesta eficaz ante cualquier situación de riesgo", explica la máxima responsable del SAP.

Reconoce López que dentro de la comunidad universitaria "el colectivo más vulnerable es, principalmente, el estudiantado", al encontrarse "en una etapa evolutiva que implica un menor desarrollo de herramientas de afrontamiento". "Esta situación se agrava por factores estresantes específicos como la presión académica o la necesidad de gestionar la vida diaria al vivir a menudo fuera de casa, lo que supone la pérdida de la red de apoyo familiar", a lo que se une, a su vez, la dependencia económica "que genera una tensión adicional". "Estos elementos combinados aumentan significativamente la prevalencia de problemas como la ansiedad y la sintomatología depresiva en este grupo", resume.

Desde la experiencia acumulada por el SAP, se identifican como problemas o trastornos más frecuentes entre la comunidad universitaria "la ansiedad, especialmente la relacionada con el rendimiento académico y la vida social, y la sintomatología depresiva o de bajo estado de ánimo", añadiendo a todo esto "la gestión del estrés, los problemas de regulación emocional y los conflictos derivados de las relaciones interpersonales, ya sean con familiares, de pareja o entre compañeros".

El lado positivo que señala Mar López es que en los últimos años "se percibe una mayor sensibilización y normalización de la búsqueda de ayuda psicológica, especialmente entre el alumnado más joven". "Han disminuido el estigma y la resistencia a solicitar apoyo, lo que se traduce en una mayor proactividad para abordar los problemas de salud mental en etapas más tempranas, mejorando así el pronóstico de intervención", indica desde un punto de vista positivo, ya que esa apertura a recibir ayuda permite al SAP desarrollar mejor su trabajo y ser, de manera efectiva, ese apoyo que se pretende al estudiantado, al profesorado y al personal de la UCA.