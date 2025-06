Serrano Cueto rodará su nuevo cortometraje en Cádiz

El cineasta y escritor gaditano José Manuel Serrano Cueto ha anunciado que Cádiz será escenario de su próximo rodaje, el del cortometraje titulado El que recibe el cachiporrazo. Bajo su dirección se anuncia un reparto integrado por José Luis Gámez, Lupe Mateo Barredo y Pepe Bablé.

El corto es una producción del propio José Manuel Serrano Cueto y de Juan Antonio Quiñones Sánchez. Ambos colaboraron el pasado 2024 en la exposición 'Cádiz, donde el cine cumple sus sueños', que pudo verse durante varias semanas en la plaza de España. Precisamente, la idea de realizar este corto surgió de una de las fotografías, en concreto de una de las películas ficticias que presentaron y en la que aparecía el actor gaditano José Luis Gámez caracterizado de Cataclown, un payaso terrorífico, debajo del gaditano Arco de los Blanco.

El que recibe el cachiporrazo está escrito por Serrano Cueto, que se encargará también de dirigirlo. Su referencia principal es el largometraje mudo El que recibe el bofetón (He Who Gets Slapped, Victor Sjöström, 1924), protagonizado por uno de sus actores preferidos: Lon Chaney.

El cortometraje contará en su reparto con José Luis Gámez (tiene en su haber varios cortos), Lupe Mateo Barredo (El amor de Andrea) y la colaboración especial de Pepe Bablé (director del Teatro de La Tía Norica).

El que recibe el cachiporrazo narra la historia de Cataclown (José Luis Gámez), un payaso conocido en la ciudad por los cachiporrazos que recibe de la marioneta que lo acompaña. Está enamorado de su vecina, Margarita (Lupe Mateo Barredo), a quien trae por la calle de la amargura su casero, el despiadado Señor del Puro (Pepe Bablé).

El corto contará con Juan Antonio Quiñones Sánchez en la dirección de fotografía, Antonio Rosa Lobo como productor asociado, Pablo P. García en la música, Darío Serrano Gómez como ayudante de dirección, Jorge Rivera en el montaje y Laura Siz en el etalonaje y cartelería, entre otros participantes.

Distintos negocios y entidades, ya sean de Cádiz o de fuera, colaboran con el proyecto: Cádiz Film Office, Ediciones Mayi, bar La Casapuerta de Luisa, editorial Applehead Team, librería Manuel de Falla, PapeLeo by Copisteiro y la Plataforma de Amigos y Vecinos del Pópulo, entre otros.

Serrano Cueto anunció este rodaje en el podcast 'El centinela del misterio', un espacio radiofónico que es también uno de los patrocinadores de este proyecto.