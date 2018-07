En poco más de un mes tendrá la ciudad un nuevo pliego de condiciones para sacar a licitación el contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Así lo aseguraba ayer el alcalde a este periódico, confirmando que "en septiembre habrá nuevo pliego del contrato de limpieza". Un pliego que acumula al menos dos años de retraso que han necesitado la firma de dos prórrogas a la que se unirá ahora una tercera que mañana se debatirá en el Pleno municipal. Esta nueva prórroga con la empresa Sufi Cointer ha provocado las serias advertencias de la Intervención Municipal (ya que el contrato vigente sólo establecía dos posibles prórrogas de un año, no una tercera) y las críticas de Partido Popular y Ciudadanos. Pero José María González defendió ayer la propuesta -"evidentemente no hay ilegalidad", afirmó- y se comprometió a que en septiembre esté finalizado el nuevo pliego para iniciar entonces el proceso de contratación del servicio de limpieza.

El alcalde excusa el retraso que viene sufriendo el nuevo pliego (después de que el contrato de limpieza finalizara el 31 de julio de 2016) en la aplicación de la ley de contrataciones del Estado que recientemente entró en vigor, y que entre otras modificaciones reduce el período máximo del contrato de los diez años por los que se firmaban hasta ahora a cuatro años -lo que afecta directamente, por ejemplo, al período de amortización de los vehículos y maquinaria que puedan exigirse a las empresas que concurran al concurso público-.

No obstante, González ha querido hacer una defensa del servicio de limpieza que se viene prestando en la ciudad, lamentando que la oposición vuelva a utilizar este asunto "como arma arrojadiza". "Pero frente a estos agoreros de sondeo electoral cortoplacista hay que oponer la fuerza de la realidad, que no es otra que en limpieza hay mucho que arreglar, pero que no en vano la ciudad funciona", asegura González, que como muestra hace referencia a los meses de verano, al Carnaval, a la Semana Santa o al vía crucis diocesano que se celebró recientemente. "La ciudad ha tenido una fuerte presión turística en la que hemos demostrado que la ciudad se regenera día a día a golpe de limpieza", dice.

Además, recuerda José María González "que este año nos han vuelto a premiar con la gestión del reciclado de papel y cartón", que "se ha mejorado de manera significativa los números de recogida de aceite", que la ciudad "se baldea diariamente por encima del pliego, y además ahora reutilizando el agua, lo que supone un ahorro de millones de litros de agua potable al año", que la recogida "puerta a puerta de cartones y muebles tiene cada vez más acogida", o que "se recoge vidrio un día más a la semana desde el año pasado".

"Estamos haciendo limpieza en la ciudad incluso por detrás de las estanterías, como es el caso de la limpieza que estamos haciendo en tuberías que hacía más de un siglo que no se tocaban", añade el alcalde, que también quiere destacar que gracias a la gestión del actual equipo de gobierno "el servicio de limpieza nos cuesta a los gaditanos 500.000 euros menos al año por la diligencia en el pronto pago, y además se cubren satisfactoriamente todos los eventos extraordinarios".

Por todo ello, González concluye que como alcalde "nunca estaré satisfecho en relación a la limpieza, pero el buen trabajo hay que reconocerlo". "No podemos transmitir a la ciudadanía una mentira que por más que se repita no deja de ser una mentira, que es que la ciudad está sucia y es caótica", insistió el alcalde en la defensa que ayer hizo del servicio de limpieza tras las críticas de la oposición por plantear en el pleno de mañana una nueva prórroga con la actual adjudicataria, cuyo contrato finalizó en 2016.