La sensación de recuperación, lo mejor del verano para el comercio de Cádiz

Optimismo en el comercio gaditano tras el periodo vacacional y las rebajas de verano. Beatriz Gandullo, gerente de Cádiz Centro Comercial, explica que la sensación general es que la recuperación ha llegado y que julio y agosto han sido meses “positivos”. Sin que se hayan alcanzado cifras históricas en visitantes y ventas, desde Cádiz Centro Comercial se señala que los datos de este verano han sido mejores que los de 2020, lo que desde luego no era complicado, pero no han superado las cifras alcanzadas en 2019.

“Soy muy positiva –explica Gandullo–. El verano ha ido bien, pero con respecto a qué. Si lo comparamos con el verano pasado, ha ido muy bien porque se ha empezado a notar la recuperación. ¿Pero hemos tenido el récord de personas este verano y como consecuencia el consumo se ha disparado? No, esta no es la realidad. Ha habido gente, ha habido mucho turismo nacional, y se ha vendido, pero no hemos llegado a máximos históricos. Hemos visto que económicamente las rebajas han ido bien y se ha vendido. Esperamos que sean mejores, aunque no hemos alcanzado los datos de 2019”.

Aunque el verano ha coincidido con la quinta ola del covid, Cádiz ha soportado el nuevo repunte del virus, que sobre todo ha afectado a los jóvenes, con cierta solvencia y con tasas que no han llegado a sus máximos: “Ha habido una cosa muy positiva en Cádiz capital, que no ha habido retroceso por el covid, no ha habido que cerrarlo perimetralmente, no hemos andado para atrás en los aforos, y eso ha hecho que la gente venga”.

Por sectores, desde Cádiz Centro Comercial se destaca que ha habido alguno, como el del vino con sus tiendas especializadas, que han vivido un verano con “muy buenos datos, han batido récords”. También el sector de las peluquerías, manicuras, el cuidado personal, ha destacado por encima de la media con todas las citas cubiertas, como comenta Beatriz Gandullo, que señala que el textil, el calzado y los complementos han estado “bien”.

En cuanto a la hostelería, esta asociación de comerciantes señala que las terrazas han estado “llenas”, pero en este punto sí recuerdan las limitaciones en interiores, donde el éxito no ha sido tan rotundo, y la imposibilidad de servir en la barra, un inconveniente que muchos negocios han sorteado con mesas altas.

En líneas generales, en un verano marcado por la ausencia de cruceros y por el aumento en la oferta del casco histórico de comercios locales tras el cierre de franquicias, Gandullo resalta que el balance es “positivo” porque la recuperación económica “se ha activado”. Los datos predicen que los comercios pueden crecer en ventas en los próximos meses, los más cercanos a Navidad, aunque todo dependerá de cómo se comporte el tema sanitario.