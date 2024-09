Semana de la Movilidad en Cádiz: actividades y horario y recorrido de la Marcha Ciclista

Cádiz celebra desde este lunes la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre, en las que se fomentará el uso de la bicicleta y del transporte público. El Ayuntamiento de Cádiz, a través de las delegaciones de Movilidad, Accesibilidad y la empresa municipal de aparcamientos EMASA y con la colaboración de otras instituciones y entidades de la ciudad ha programado una serie de actividades.

Actividades por la Semana de la Movilidad

Desde este lunes 16 al jueves 19 septiembre tendrá lugar la ‘Campaña preventiva de información y concienciación del uso de patinetes eléctricos’ a todos los alumnos de institutos de ESO y Bachillerato de la Ciudad de Cádiz, organizado por las delegaciones de Movilidad, Policía Local y Educación.

Estacionamiento gratuito en los aparcabicis de los parkings de EMASA (según disponibilidad) del 16 al 22 de septiembre

El Jueves 19 de septiembre a las 19 horas habrá una salida de AGADI y un paseo en silla de ruedas ‘Sobre 4 ruedas’.

a las 19 horas habrá una salida de AGADI y un paseo en silla de ruedas ‘Sobre 4 ruedas’. El Viernes 20 septiembre , al igual que se realizó el pasado año, el servicio de autobús será gratuito para los usuarios en todas las líneas durante todo el día (desde la primera salida a las 06:00 hasta la última salida 01:30) para fomento del transporte público.

El sábado 21 septiembre se instalará un punto de comprobación básica y puesta a punto de bicicletas en la plaza de San Antonio de 10 a 14 horas y un stand informativo del servicio público de autobús urbano en este mismo espacio.

se instalará un punto de comprobación básica y puesta a punto de bicicletas en la plaza de San Antonio de 10 a 14 horas y un stand informativo del servicio público de autobús urbano en este mismo espacio. El domingo 22 septiembre (Día sin coches) tendrá lugar la Marcha ciclista ‘En bici por Cádiz’ , organizada por la Diputación de Cádiz con la colaboración de la delegación de Movilidad y EMASA. Será en horario: de 9:15 a 12:00 horas. La salida será en la plaza de San Juan de Dios, el avituallamiento en la plaza de la Estrella y la llegada al Paseo Marítimo.

Se instalarán a su vez stands informativos del servicio público de autobús urbano y del Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz. En el Paseo Marítimo (entre la calle Brasil y la glorieta Ana Orantes) entre las 10 y las 15 horas.

Además, en este mismo tramo habrá un punto de comprobación básica y puesta a punto de bicicletas de 11 a 15 horas.

Recorrido de la marcha ciclista

El recorrido será el siguiente: Plaza de San Juan de Dios – Avenida del Puerto –Glorieta de los Periodistas – Plaza de España – C/ Fermín Salvoechea – Alameda Clara Campoamor – Alameda Hermanas Carvia Bernal – Paseo Carlos III – Avenida Dr. Gómez Ulla – Avenida Duque de Nájera – Avenida Campo del Sur – C/ Concepción Arenal – Avenida Alcalde Manuel de la Pinta – Plaza de la Estrella – Avenida Alcalde Manuel de la Pinta – Plaza Asdrúbal – Avenida Andalucía - Avenida Constitución 1812 – Avenida Huelva- Avda. de la Bahía – Avenida de la Ilustración – Avenida Ronda de Vigilancia – C/ Magallanes – C/ María Rigada y Ramón – C/ Vejer de la Frontera – Avenida Sanidad Pública – Avenida Ciudad de la Coruña- Avenida Periodista Beatriz Cienfuegos- Calle Sirenas- Paseo marítimo.