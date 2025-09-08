Seis nuevos feligreses serán reconocidos por la diócesis de Cádiz y Ceuta

Seis nuevos feligreses serán distinguidos este próximo domingo por la Diócesis de Cádiz por su compromiso y entrega con la Iglesia. El obispo Rafael Zornoza ha anunciado una nueva edición de medallas Pro Ecclesia Gadicense et Septense, que empezaron a entregarse a raíz de la conmemoración del 750 aniversario de la diócesis que se celebró en 2018.

En esta ocasión, Zornoza reconocerá la labor de dos gaditanos, Ramón Caño y María del Carmen Miranda; de dos isleños, Francisco Vázquez y María Dolores Orte; y de dos algecireños, Miguel Carreño y Manuel Delgado. De todos ellos destaca el Obispado su entrega y labor realizada durante años en diversos frentes, especialmente en el ámbito de la caridad y de las cofradías.

Así, recibirá la medalla el actual hermano mayor de la Esclavitud del Santísimo, Ramón Caño Señoranes, muy vinculado a las parroquias del Rosario y de San Antonio. Casado con Sebastiana Quintero y padre de dos hijos, Caño fue secretario de la Cofradía de Pescadores de Cádiz, y su cargo en la Esclavitud del Santísimo lo compatibiliza por su labor en el cuidado del patrimonio de la parroquia de San Antonio y en diversas acciones y responsabilidades que ha asumido anteriormente. "Reconocido por su humildad, generosidad y espíritu apostólico, es un laico ejemplar. Su vida, coherente con la fe que profesa, le ha hecho muy querido y respetado en sus comunidades parroquiales de San Antonio y del Rosario", destaca el Obispado.

Otra gaditana que será reconocida por la diócesis este domingo es María del Carmen Miranda Asencio, que fuera durante dos décadas la responsable de la Casa del Niño Jesús, hasta su cierre en el año 2006. Miembro de la orden seglar del Carmen, de la que ha sido presidenta, y de la Archicofradía del Carmen, tras la marcha de los carmelitas de Cádiz en 2016 asumió la atención de la iglesia del Carmen hasta su renuncia hace pocos meses debido a la edad y algunos achaques de salud. Habiendo recibido el ministerio extraordinario de la Comunión, Miranda "se ha distinguido siempre por su fidelidad diaria a la Eucaristía y por su amor al Carmelo Descalzo". "Mujer de profunda espiritualidad, responsable y servicial, ha dejado huella en cada tarea asumida. Su vida refleja una entrega constante a Dios, a la Iglesia y a los más necesitados", valora el Obispado.

También reconoce el Obispado la labor que María Dolores Orte Maturana ha realizado al frente de la cáritas de la parroquia de San José Artesano de San Fernando durante muchos años. Melillense de nacimiento, Orte es la mayor de ocho hermanos, habiéndose caracterizado su vida por el cuidado de su entorno más cercano, su familia. Los problemas laborales derivados de la crisis industrial provocaron que María Dolores Orte se dedicara al cuidado de personas mayores y enfermas, labor que vinculó a su acción en cáritas."Mujer servicial y muy querida, ha permanecido al frente de Cáritas parroquial con humildad, prudencia у sigilo durante doce años rodeada de un grupo de eficientes voluntarios que le ha acompañado en su labor de directora, y a la edad de 79 años ha dejado paso a otras personas", destaca el Obispado.

De San Fernando, aunque natural de Chiclana, es también Francisco Vázquez Vargas, que entre otras ocupaciones ha sido voluntario de la obra social Pan Nuestro y que actualmente es el coordinador general de la capilla de la Adoración Perpetua. También ha sido colaborador de la acción que los trinitarios realizan con presos en proceso de rehabilitación. "Su vida ha sido testimonio de entrega al servicio de Dios", trasladan desde la diócesis.

Las otras dos personas que recibirán la medalla ejercen su compromiso cristiano en Algeciras. El primero es Miguel Carreño, que entre 2016 y 2024 fue coordinador de la cáritas diocesana de Algeciras. Actualmente es coordinador de la cáritas parroquial de La Palma, participando activamente en el acompañamiento a las personas sin hogar. Además, actualmente es tesorero de la hermandad de La Palma de esta localidad. "Su vida se caracteriza por el compromiso, la entrega y una gran capacidad de trabajo. Hombre de profunda formación cristiana, ha cimentado su vida en las enseñanzas de San Agustín".

Por último, recibirá este domingo la medalla diocesana Manuel Delgado Cerro, que fuera presidente del Consejo de Hermandades de Algeciras en años tan importantes como los de la celebración de la primera procesión magna o de la magna mariana. Fue también hermano mayor de la cofradía de Medinaceli, en una época en la que se llevó a cabo la restauración de la capilla de San Isidro, habiendo ocupado también cargos de responsabilidad en la hermandad del Rocío. "Fiel defensor de la Iglesia y de sus sacerdotes, ha vivido su fe con coherencia, servicio y profundo compromiso cristiano", destaca el Obispado.

Las medallas se entregarán por el obispo Rafael Zornoza este próximo domingo, coincidiendo con la fiesta de la Catedral de Cádiz (exaltación de la Cruz), en la función de 12.00 horas, que será "un momento de agradecimiento por el esfuerzo de quienes, a través de sus acciones, contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de la fe en nuestra diócesis", según trasladan desde Hospital de Mujeres, que recuerdan que con estas medallas se pone en valor "el trabajo desinteresado y vocacional de los miembros de la diócesis, la importancia de la dedicación personal al servicio de la Iglesia y su misión evangelizadora".