El sector naval de Cádiz explora el Caribe para reparar allí yates y megayates

La industria auxiliar naval gaditana no ve viable a día de hoy la apertura en las Bahías de Cádiz o Algeciras de un centro de reparación y mantenimiento de yates y megayates parecidos a los vinculados a las marinas de Barcelona, Palma de Mallorca o Valencia, según afirmó ayer Diego Chaves, presidente de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca).

Es más, desde el sector se están explorando otros lugares en el Caribe donde consideran que sería más ventajoso, como las costas atlánticas de México y de Costa Rica. Esto es lo que se desprende de un estudio realizado por VSI Consulting, desde su delegación mexicana, titulado Mar Caribe: Análisis estratégico del mercado de la reparación de yates y megayates. Determinación de oportunidades de inversión en países seleccionados.

Se trata de una iniciativa enmarcada en el Proyecto Dipuactiva, en virtud de un convenio firmado entre la Confederación de empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC) y la Diputación gracias al cual se han desarrollado este año una serie de actuaciones destinadas a la mejora de los sectores estratégicos y productivos en territorio gaditano. José Antonio Santos, vicepresidente primero de la CEC, Diego Chaves y Carlos Fernández, experto de la consultora, presentaron ayer los resultados de este estudio prospectivo y preliminar.

A la pregunta por parte de este periódico de si no sería más rentable económica y socialmente para la provincia atraer esas reparaciones de yates y megayates a las Bahías de Cádiz y Algeciras que implantarse en Méjico y Costa Rica, Diego Chaves respondió: “Está claro que lo más rentable es levantarte en tu casa y tener el trabajo a veinte minutos. Lo que no sabemos si es posible, pero estamos seguros que es lo más rentable. Ha habido intentos de hacer eso por parte de algunas empresas en el puerto de Cádiz. Creo que mañana [por hoy] Cádiz-Port organiza unas jornadas en torno a este tipo de mercados. Sabemos que es un mercado muy atractivo para todo el mundo, pero que hay que hacérselo atractivo a este tipo de embarcaciones”, dijo el presidente de la Femca.

“Sus tripulaciones son de alto poder adquisitivo. No se trata del marinero de buques de pasajeros o de mercancías que vemos habitualmente. Son gente que cuando vienen a reparar el yate y deben quedarse cerca del barco, lo que requieren es ocio y oportunidades de divertimento cerca”, dijo Chaves. “Y si hubiese que buscarle un sitio a ese astillero no sería factible hacerlo en una zona industrial, porque es una actividad limpia. Habría que hacerlo en un lugar en el que este tipo de staffs tuvieran a su disposición servicios como gimnasios, restauración y visitas culturales”, planteó el presidente de la Femca. “Y eso no se puede hacer en terrenos industrial. De ahí el auge que está teniendo la marina de Palma de Mallorca, que está en el mismo puerto, frente por frente de la Catedral. De ahí el auge también de Marina 92, que está en pleno centro de Barcelona y se lo ha comido la ciudad, con uno de los mejores hoteles del mundo enfrente. Y de ahí el auge de la marina de Valencia”, argumentó. “Para hacerlo en Cádiz habría que buscarle una situación estratégica, de manera que el que viene pudiese disfrutar de la ciudad. Y parece ser que ahora mismo no se está por la labor o no es muy factible”, remató Chaves.

“Este estudio se hace a petición de Femca y de una de sus patas, la industria auxiliar naval, una industria muy proactiva en todo aquello que es salir y buscar carga de trabajo en mercados exteriores. Muchas de ellas ya están trabajando en otros países y otros puertos de nuestro país”, explicó el presidente de la federación de empresarios del metal.

“El yate y el megayate es un sector que todavía no ha calado aquí, pero sí en el Mediterráneo. Por eso estamos viendo qué mercados pudieran ser parecidos a los del Mediterráneo. Y en la industria auxiliar naval se piensa en el Caribe, por aquello de la cercanía lingüística y los lazos que nos unen con Latinoamérica. De ahí sale la posibilidad de inversión y de acometer este tipo de servicios con la calidad que busca realmente el armador, el owner, del yate y del megayate, que no es más que la calidad que se le da en Europa o en el mercado estadounidense”, añadió Chaves.