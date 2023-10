“El secreto está en escuchar bien la historia clínica y en los pequeños detalles”

El Doctor Manuel Beltrán Robles lleva 18 años trabajando como internista en el Hospital Pascual Virgen del Camino en Sanlúcar de Barrameda

¿De qué trata la medicina interna?

La medicina interna es la especialidad que atiende a la persona enferma.

Digamos que los internistas nos dedicamos a muchas cosas y no todos los internistas hacemos lo mismo. Es una especialidad que tiene un ámbito muy importante en el diagnóstico de enfermedades complejas que aún no están diagnosticadas y en el tratamiento de las patologías más frecuentes y que normalmente no requieren cirugía.

Atendemos las patologías más prevalentes del ámbito de la cardiología, de aparatos digestivo, neurología, endocrino, nefrología…

Por otro lado, es diferente cómo se ejerce la medicina interna en los hospitales grandes y en los hospitales comarcales. En los hospitales comarcales, normalmente las plantas de hospitalización no quirúrgicas están coordinadas también por internistas. Si uno ingresa en un hospital comarcal, lo más probable es que su médico asignado sea un internista.

¿La medicina interna también trata las enfermedades autoinmunes o solo por patógenos externos?

La medicina interna sí que trata de forma muy directa a todas las enfermedades autoinmunes. En ese sentido hay un grupo de trabajo muy bueno de la Sociedad Española de Medicina Interna, que es un grupo de trabajo que trabaja con otras especialidades, también de reumatología. Tratan conjuntamente todas las enfermedades relacionadas con el reuma y todas las enfermedades del sistema inmune como podría ser por ejemplo el lupus.

¿Qué es lo que le parece más interesante de su trabajo?

Dentro de todas las cosas que tiene mi trabajo, a mí particularmente me parece muy interesante el reto diagnóstico. Todo el mundo tiene muy claro que cuando tiene un infarto va al cardiólogo, o si se tiene con problemas de la vesícula, pues va al cirujano. Pero luego hay muchos pacientes que están un poco en tierra de nadie, pacientes donde los síntomas son muy dispersos, en fin, hay diferentes... y no está claro exactamente cuál es el diagnóstico. Los retos diagnósticos son el pilar fundamental de la medicina interna.

La medicina interna la primera prueba complementaria que tiene es la silla.

Hay que sentarse, escuchar al paciente, a escuchar qué es lo que cuenta, desde cuándo, a qué lo atribuye, qué cosas tiene hecha... Y un poco el primer día es sentarse. Tenemos una tendencia en la sociedad actual en la que, si uno no sale de una consulta con 10 pruebas hechas, pues parece que no le han hecho nada. Y muchas veces el secreto está en escuchar bien la historia clínica y en los pequeños detalles. No en solicitar tantas pruebas sin escuchar al paciente.

Hay que escuchar con detenimiento al paciente y ser capaz de saber exactamente por qué viene. En muchas ocasiones, el enfermo no viene por una cosa, sino varias. Ahí está el arte de la consulta, de saber hilar cada una de las connotaciones que aporta el enfermo para poder darle un correcto diagnostico

¿Cómo se trabaja cuando llega un paciente con una patología muy diferente o nueva en comparación a las patologías que quizás se hayan tratado antes?

En equipo siempre. Nosotros trabajamos en equipo siempre y no es un eslogan, es una realidad. Todas las mañanas nos reunimos, todo el equipo, comentamos los pacientes nuevos, comentamos actualizaciones para buscar conjuntamente soluciones para nuestros pacientes,

Hay que saber apoyarse en otros compañeros y en otras ocasiones, también en otros hospitales. La clave es el trabajo en equipo en servicio de la cura del paciente.

¿Qué podríamos decir que es lo más bonito de su trabajo?

Lo más bonito, sin duda, son los pacientes. Asistir a una persona que necesita ayuda, no es un trabajo técnico, donde uno llega y pone pastillas o quita suero. Asistir a una persona es asistirla en toda su complejidad, con sus miedos, sus preocupaciones, sus familiares…

No se trata de poner antibióticos, sino que hay que atender a todo el entorno psicosocial y familiar, que es muy importante.

Eso es probablemente la parte más bonita de nuestro trabajo, que podemos llegar a las personas hasta adentro y ayudarlas cuando más lo necesitan.

¿Qué es lo que le ha hecho trabajar durante ya más de 18 años en el grupo de Hospitales Pascual?

En Hospitales Pascual todos trabajamos en equipo para mi es fundamental e importantísimo.

Además, para mí también es muy importante la innovación. Intentamos estar siempre a la última en cuanto a tecnología e investigación. Participamos en muchos ensayos clínicos.

Creo que este es un punto realmente diferenciador de otros hospitales.